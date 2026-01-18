林宸佑涉《國安法》遭羈押！她34字怒嗆：該X的垃圾！

社會中心／張予柔報導



中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，近日傳出疑似涉及收受中國資金，16日遭橋頭地檢署大動作展開搜索，林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，經檢察官複訊後，已向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押禁見並禁止接見通信。消息曝光後迅速在網路掀起熱議，他過去在節目中的言行也被網友翻出重看，相關片段在社群平台與PTT討論區引發大量討論與嘲諷聲浪。





中天主播「馬德」昔嗆：來抓我啊…今遭羈押！楊蕙如怒嗆：拿中共錢竊密就是垃Ｘ！

林宸佑長期活躍社群，事件延燒後「卡神」楊蕙如也發文表態，相關言論再度掀起討論。（圖／翻攝自臉書@馬德愛破音 中天林宸佑）

廣告 廣告









中天主播「馬德」昔嗆：來抓我啊…今遭羈押！楊蕙如怒嗆：拿中共錢竊密就是垃Ｘ！

林宸佑長期活躍社群，事件延燒後「卡神」楊蕙如也發文表態，相關言論再度掀起討論。（圖／翻攝自臉書@楊蕙如）

林宸佑平時經營個人粉專，活躍於Threads平台，經常就政治議題與網友交鋒，過去也曾多次因採訪或言論引發爭議。事件曝光後，「卡神」楊蕙如也在臉書發文，雖未點名林宸佑，但直言支持言論自由，同時強調「如果真的拿中共的錢竊取國家機密，就是該死的垃圾！滾！」，用詞相當強烈。





中天主播「馬德」昔嗆：來抓我啊…今遭羈押！楊蕙如怒嗆：拿中共錢竊密就是垃Ｘ！

隨著案件曝光，林宸佑過去節目中語帶挑釁的政治言論被網友挖出，曾喊「你抓我啊」的畫面如今成為熱議焦點。（圖／翻攝自 Youtube頻道《@WSMY西影網-MRG蓋瑞》）

隨著案件曝光，林宸佑過去與網友互動的言論也被翻出討論，他曾在談及政治立場時，回應吳秉叡指稱「中天是中國的媒體」的說法，當時直言「中國就是中華民國」，並強調自己就是「中天的媒體、中國的媒體」，甚至語帶挑釁表示，若再被點名，「你抓我啊，你現在就把我抓回去」，說完還哈哈大笑。如今隨著他遭檢調聲押，該段言論被不少網友認為「回力鏢打得又快又重」，成為熱議焦點。





中天主播「馬德」昔嗆：來抓我啊…今遭羈押！楊蕙如怒嗆：拿中共錢竊密就是垃Ｘ！

委內瑞拉總統馬杜羅過去也曾公開嗆聲「美國有種來抓我」，結果後續遭國際通緝與制裁，相關畫面被拿來對比討論。（圖／翻攝自＠白宮IG）

影片被傳到PTT後，鄉民留言狂酸，不少人將他比喻為「台灣馬杜羅」，影射委內瑞拉總統過去挑釁美國的言行，也有人戲稱「馬德杜洛」、「藍白馬度羅」，甚至嘲諷「馬杜羅都示範過了，還有人學不乖」、「下一個被抓的馬會是誰？」相關討論熱度狂升，輿論兩極化明顯。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中天主播「馬德」昔嗆：來抓我啊…今遭羈押！楊蕙如怒嗆：拿中共錢竊密就是垃Ｘ！

更多民視新聞報導

台男娶中配小孩戶籍選哪？中網友列4優點「全選台灣」

人妻遭渣夫逼賣淫、與公公激戰拍片！懷孕淚控：不知生父是誰

台積電加蓋4座封裝廠！財務長揭內幕：核心技術留台

