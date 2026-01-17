林宸佑涉《國安法》遭羈押！曾多次槓綠委柯建銘、黃捷 衝突一次看

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

綽號「馬德」的中天電視主播兼記者林宸佑，傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後遭法院裁定收押禁見。林宸佑採訪風格犀利，常與民進黨籍民代爭鋒相對，除了前立委賴品瑜曾指控被他影響而摔倒外，包含總召柯建銘、立委黃捷與沈伯洋等人都與林宸佑起過口角，不少綠營人士也對他的採訪風格頗有微詞。

「馬德」林宸佑因涉《國安法》遭羈押禁見，過往曾因言詞犀利而多次與綠營人士起衝突。（圖／林宸佑臉書）

林宸佑過往時常與民進黨立院總召柯建銘對陣，讓柯建銘對其印象深刻，多次直接點名表示：「你是中天的嘛！」也常對林宸佑開酸，甚至柯建銘在面對林宸佑「堵麥」的時候還會笑稱自己不受訪。

此外，林宸佑曾在去年立院欲修《選罷法》提高罷免門檻案時，因詢問占主席台杯葛議事的立委黃捷「是不是有找人來開門」，雙方因而起口角衝突，進而引發沈伯洋、吳秉叡等同黨立委加入戰局，痛罵林宸佑造謠、是中國媒體，林宸佑則反譏綠委們的指控是認知作戰。

不僅如此，民進黨前立委賴品妤在2023年出席活動時，因父親賴勁麟與綠能公司的相關爭議被多家媒體採訪，追逐過程中場面混亂發生推擠，導致賴品妤摔倒在地，賴品妤當場對參與採訪的林宸佑大喊「幹嘛推我！」雙方爭執，事後中天發聲明批評賴品妤指控不實，並對其提起行民事訴訟。

除了綠營立委外，林宸佑也與多名民進黨籍人士起過爭議，包括國防部長顧立雄也曾因為林宸佑的採訪而感到不耐。



