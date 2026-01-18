林宸佑涉「國安法」遭羈押...王家俊曝過去也常收不明人士私訊：想收紅錢別拿這行當掩護、少羞辱新聞界

中天記者林宸佑被爆出涉嫌收受中國錢財，因涉違反《國安法》遭羈押禁見。資深媒體人王家俊昨（17）日在臉書表示，過去經常收到中國、海外華人私訊希望合作，他連問都沒問，因為不想為了錢淪為敵國旗子。他更直言，媒體已經很慘了，想當網紅、收紅錢的，「請不要拿這行當掩護。記者不是這樣當的。少在那邊羞辱新聞界了。」

王家俊昨日在臉書發文「記者跟收（紅）錢的距離」，他表示，這些年寫文章，在社群上、特別是LinkedIn收到不少私訊息。一開始基於好奇點進去。接觸理由五花八門。人在澳門、香港、上海、新加坡等地的不明人士，說自己是私人智庫，希望文化合作、有研究案，希望買他的文章，還霸氣喊「王主筆，接不接受外部合作？」

王家俊再說，後來，他看到來自中國、海外華人背景人士私訊，直接不點進去，「後來什麼中東、阿薩布魯的都來了。他們就是想辦法接觸你。」

王家俊並說，到現在，到底什麼鬼合作？寫文章，有什麼價錢？他連問都沒問、也不用討論直接封鎖。幾千跟幾萬塊，就想收買他？門都沒有。幾十萬、幾百萬？他沒那個價值，也不想為了這點「小錢」，淪為敵國的棋子。變成階下囚。因為他有自知之明，這些都是收紅錢的起點。

王家俊直言，這個跟記者不記者，完全沒有關係，正因為記者是最快速接觸得到高層、權力者的底層人士。一旦沒有信念，起了歪念。家裡缺錢。心一橫，想要賺點外快。自以為寫的東西、名器，真有影響力。尾椎翹起來了。就會走上這條路。當中間人、線頭，提供茶餘飯後的八卦，最後，被勒住脖子越陷越深、無法自拔。

王家俊並說「你還真以為寫的東西、問的問題、報導甚至所作所為，一旦有對價關係，人家不知道背後有沒有人？有沒有收錢？有沒有政黨或敵對勢力的影子？」

王家俊再說，跑立法院是所有政治記者的起點，要有紮實的基本功，需要很多年、耐得住寂寞，做一顆小螺絲釘打底，最菜的記者從國是論壇聽起，熟悉委員會、院會，聽懂法案、預算案，不懂多跟助理、立法院幕僚和立委請教，慢慢進入朝野攻防、政治運作的世界，然後才有資格跑政黨、府院。

「記者的獨立性、強悍。不是馬戲團、雜耍、小丑。不在於提問的雞歪、犀利跟找麻煩。而是站在權力的對立面。用報導和事實、監督政客。施加壓力」，王家俊表示，雙方彼此是有機體，各自獨立，而不是當場給他們難看，有針對性的提問、報導，只修理綠藍白、單邊的，壓根算不上記者。沒真正當過記者、算不上記者的主播，從來就不是光環。

王家俊最後說，媒體已經很慘了。想當網紅、收紅錢的，「請不要拿這行當掩護。記者不是這樣當的。少在那邊羞辱新聞界了。」

（圖片來源：王家俊、林宸佑臉書）

