林宸佑涉《國安法》遭羈押！過往爭議衝突一次看

娛樂中心／綜合報導

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，近日傳出疑似涉及收受中國資金，昨（前）日遭橋頭地檢署指揮搜索，經檢方偵訊後，已裁定羈押並禁止接見通信。林宸佑平時經營個人粉專，活躍於 Threads 平台，經常就政治議題與網友交鋒，過去也曾多次因採訪或言論引發爭議。









採訪風格強勢 多次在立院與綠委交鋒





身兼主播與立院線記者的林宸佑，長期駐點立法院跑新聞，提問風格以直接、情緒張力高聞名，經常針對民進黨立委提出尖銳問題。民進黨立法院黨團總召柯建銘，便多次成為他追問的對象，立院內「堵麥」畫面屢見不鮮。過去林宸佑在採訪柯建銘時，常被對方當場點名「我知道你，是中天的」，甚至直接反酸回應。面對林宸佑持續追問，柯建銘有時僅以笑容回應，或明確表示不接受訪問，相關互動畫面也多次被外界討論。

中天主播馬德涉《國安法》遭羈押！立院堵麥「爭議衝突一次看」

過去林宸佑（左1）在採訪柯建銘（左2）時，常被對方當場點名「我知道你，是中天的」。（圖／民視資料照）









賴品妤推擠爭議 名譽官司最終不起訴





2023年間，時任立委賴品妤受訪時與媒體發生肢體碰撞，她當場質疑林宸佑「為什麼要推我」，並於當晚在臉書發文，指控遭中天記者撞倒，賴品妤說，該名記者跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，記者在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此摔倒。賴品妤在文末嚴正表示：「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」。事後林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署調查後認定，賴品妤係基於自身受訪經驗發表評論，未構成犯罪，最終作出不起訴處分。





中天主播馬德涉《國安法》遭羈押！立院堵麥「爭議衝突一次看」

2023年間，時任立委賴品妤（左）受訪時與媒體發生肢體碰撞，她當場質疑林宸佑（右）「為什麼要推我」。（圖／民視資料照）









議場開門爭議延燒 黃捷質問現場火藥味濃





2024年立法院衝突期間，林宸佑曾當場質疑民進黨立委黃捷，是否為提前進入議場而找鎖匠開門，並連續追問「為什麼找鎖匠開門」。雙方隨後爆發言語衝突，現場接連反問「證據在哪裡」、「鎖匠人呢」場面持續升溫，沈伯洋、吳秉叡等多名同黨立委也陸續加入聲援，接連指責林宸佑散布不實說法。





中天主播馬德涉《國安法》遭羈押！立院堵麥「爭議衝突一次看」

2024年立法院衝突期間，林宸佑（左）曾當場質疑民進黨立委黃捷（右）追問「為什麼找鎖匠開門」，雙方爆發衝突接連反問「證據在哪裡」、「鎖匠人呢」場面持續升溫（圖／民視資料照）









Threads互嗆青鳥 「小橘書」事件再掀風波





除立院採訪外，林宸佑也頻繁在 Threads 與所謂「青鳥」立場網友互相嗆聲。去年12月張文事件期間，有民眾在現場撕毀《臺灣全民安全指引》（俗稱小橘書），林宸佑與攝影前往拍攝後，網路出現質疑聲音，指控是他撕毀書籍。對此，林宸佑隨即強烈反擊，痛批網友「無腦」跟風指控，相關言論再度引發討論。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：林宸佑涉《國安法》遭羈押！立院堵麥「曾槓上柯建銘、賴品妤」爭議衝突一次看

