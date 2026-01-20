林宸佑百萬泰達幣曝異常金流 中共收買虛擬貨幣成主流

即時中心／林韋慈報導

中天主播林宸佑因涉嫌違反國安法遭羈押，據週刊爆料，檢調調查發現，他透過加密貨幣洗錢，滲透軍方與媒體，並外洩飛彈機密，引發社會與輿論震驚。泰達幣等加密貨幣恐已成為中共收買軍官主流方式。

據《鏡週刊》報導，林宸佑涉嫌長期收取來自中國的資金，並以此利誘我國現役及退役軍人交付軍事機密。在偵查庭上，林面對檢方提出的異常金流證據，多以「不知道」或「忘記了」搪塞。中天電視高層隨後為他聘請律師，但聲明對案情毫不知情。

在這起國安調查中，虛擬貨幣成為檢調突破案情的關鍵。調查局國安維護處與洗錢防制處聯手清查，發現林宸佑過去一年多大膽利用個人帳戶操作金流，涉嫌行賄軍人款項均直接匯出。檢調扣押的手機與帳戶中，發現大量泰達幣（USDT）及透過地下匯兌流入的異常資金，初步掌握金額已達上百萬元。專案小組研判，這些資金與中共滲透行動有直接關聯，其中部分作為林的個人報酬，其餘則用於收買軍方人員。

這種利用加密貨幣進行「紅錢」輸送的手法，顯示中共對台滲透策略已不僅限於現金交付，而是結合區塊鏈技術與地下金融體系，試圖規避監控。據了解，過去也曾有軍人遭中共以泰達幣或iPhone收買。

調查中，林涉嫌利誘因卡債或經濟壓力的基層士官，以數千至數萬元不等報酬交付軍事資料給中國籍人士，甚至有士官自拍手持五星旗、宣誓效忠影片。若這些操作參數流出，將可能導致我軍作戰數據被敵方掌握，嚴重威脅國家防衛安全。

國安局分析，中共對台滲透手法已產生質變，從過去邀高階將領赴中，轉向針對基層士官、政黨助理與民間人士。統計顯示，2024年因共諜案起訴人數達64人，比2021年的16人暴增四倍；近5年起訴的159人中，六成為現役或退役軍人。中共透過黑道、地下錢莊、宮廟團體等五大管道滲透，利用金錢利誘或債務脅迫，形成心理戰效果。

橋頭地檢署表示，主任檢察官已指揮法務部調查局及國安單位等偵辦林宸佑與5名現退役軍人，並認為涉案人士情節重大，且有勾串、滅證之虞，向法院申請羈押禁見獲准，將持續追查相關金流與涉案人員。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

