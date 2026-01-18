林宸佑看守所狀況 高雄監獄回應了

高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言