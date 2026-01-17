林宸佑等6人涉犯國安法收押看守所 1人尚未到案

（中央社記者張已亷高雄17日電）中天記者林宸佑等6人涉違反國家安全法等，經橋檢聲押獲准，6人今天晚上8時許移送高雄看守所。橋檢表示，全案昨天搜索10人，其中6人羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

橋頭地檢署昨天執行搜索電視台記者1人及現退役軍人9人，訊後依涉嫌違反國家安全法等罪嫌，聲押林宸佑和洪姓士官等5名現退役軍人，經橋頭地方法院裁定，6人羈押禁見。

檢方告訴中央社記者，林男等6人今天晚上8時46分許從橋頭地檢署移送至燕巢區高雄看守所，另外，昨天執行搜索後，林男等6人遭收押，其餘4人因罪證不足等，有3人請回、1人未到案。其中1人因提供帳戶涉案，目前尚未到案。

廣告 廣告

全案起因橋檢日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案，經溯源追查，發現林宸佑涉嫌擔任「在地協力者」、「白手套」等身分，並提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士。

中天電視稍早表示，中天對案情毫無所悉，無可回應。「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。（編輯：林恕暉）1150117