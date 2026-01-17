林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

社會中心／綜合報導

高雄橋頭地檢署昨（16）日突襲北上，前往知名主播「馬德」林宸佑位在台北的租屋處搜索，隨後將拘提帶回高雄偵訊。今（17）日稍早，林宸佑遭裁定羈押禁見。據了解，檢調掌握情資，懷疑林宸佑收受來自中國方面的資金，但案情細節還有待檢調進一步釐清。網紅四叉貓稍早在臉書PO文提及此案，並附上一張林宸佑過去與國民黨立委徐巧芯的同框舊照，貼文曝光引發網友熱議。

林宸佑涉違反《國家安全法》之嫌，遭請羈押禁見的消息，震撼眾多網友。政治網紅四叉貓稍早在社群發文「大家對這位中天記者有印象嗎？」，後續還在留言區加碼曬出一張正面照。畫面可見，林宸佑與藍委徐巧芯同框合照，兩人對著鏡頭露出燦爛笑容，徐巧芯手中還提著大桶的紅乖乖。畫面曝光後，吸引大批網友圍觀留言「是不是之前北捷小橘書事件中要吉人的那位啊？」、「就總愛黏著柯建銘那個記者」、「知道林宸佑跟徐巧芯兩人是好朋友的嗎」。

四叉貓翻出過去徐巧芯、林宸佑過往的同框合照。（圖／翻攝自Threads@四叉貓）





據了解，中天電視台主播林宸佑、綽號「馬德」，過去以犀利風格引發話題，不少採訪片段在網路上擁有超高點閱率，更獲封「中天追問哥」稱號。據《東森新聞》報導，檢調單位掌握相關情資，懷疑林宸佑接受來自中國方面的資金支持，因此昨（16日）先行北上至其租屋處執行搜索，隨後將人帶回南部偵辦。法院稍早召開羈押庭審理後，裁定林宸佑羈押並禁止接見通信。

林宸佑過去常在臉書PO出與徐巧芯的私下同框合照。（圖／翻攝自臉書@林宸佑）





稍早橋頭地方法院（橋院）證實，同案包括中天記者林某在內共6人，全都諭知羈押禁見 ；至於羈押理由，橋院以涉及偵查不公開為由，不便對外說明。

