林宸佑被押「藍白急喊1句」秒翻車！王義川嘲諷：失敬

社會中心／李汶臻報導

中天電視台記者、外號「馬德」的林宸佑驚傳涉嫌違反《國家安全法》，今（17）日稍早遭法院裁定收押。對此，過去曾被林宸佑瘋狂追問並當面爆發口角衝突的綠委王義川，稍早則透過社群、一連更新3則新動態，繼喊出「舒服！橋仔頭」後，又嘲諷直言「這麼強，失敬失敬！」。

中天電視台主播林宸佑以犀利風格引發話題，不少採訪片段在網路上擁有超高點閱，更獲封「中天追問哥」稱號。如今爆出涉違反國安法，稍早法院更裁定包含他在內等6人全都羈押禁見，消息震撼眾多網友。外界對於此事看法兩極，包含民眾黨立院黨團主任陳智菡、國民黨桃園市議員詹江村等人稍早都在臉書PO文談及此事，分別寫下「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法還被羈押」、「一位記者能有什麼國家機密」。

相關內容曝光後，隨即遭人質疑「藍白到底是在急什麼？」、「好急喔！是不是害怕被咬出什麼事呢」。而對於中天主播「馬德」遭收押內幕，橋檢稍早回應了。橋檢指出，本署陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反《國安法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，於今年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

檢方訊畢認林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國籍人士，經周韋志檢察官訊畢，聲押林宸佑與現退役軍人5人，經橋院裁定全數羈押禁見。

橋檢的新聞稿曝光後，不少網友認為是在間接打臉那些發聲護航林宸佑的人。此外，民進黨立委王義川稍早也在社群3連PO提及該案。他先是發文喊：「舒服！橋仔頭」，接著說「橋仔頭的事，我就不相信你又問得到了，少在那邊吹牛，禮拜二看你有什麼齣頭？」，最後貼出橋檢新聞稿開酸「這麼強，失敬失敬！」，值得一提的是，王義川全程均未點名道姓林宸佑，也讓外界好奇兩人的昔日過節。

林宸佑被押「藍白急喊1句」翻車了？爆花錢買情報「給中國」王義川3連發嘲諷

對於林宸佑遭羈押禁見，王義川稍早在社群發文開酸。





2025年10月9日，王義川、林宸佑兩人在立院爆發口角衝突；王義川當時在立院被問及關於「說青少年白目不懂事」，要求教育部禁用抖音的議題。林宸佑詢問王義川「為什麼青少年看抖音要被罵白目？」王義川則反問「你有看完我全部的說法嗎？」要林宸佑看完後再詢問。此外，有「中天追問哥」稱號的林宸佑也曾在立院追問王義川，但王義川當場拒絕回答提問，並稱「我不會回答你的問題」。

