林宸佑被收押是「恐嚇媒體」？鍾佳濱回擊：針對行為而非職業

即時中心／黃于庭報導

為遂行武力統一目的，中國軍事野心急速壯大，對台滲透更加無孔不入。近日《中天》記者「馬德」林宸佑涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額，利誘現役軍人交付軍事資料予中國人士，他及另外5名軍人都依違反《國安法》遭羈押禁見。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，該案並非針對媒體，而是「個人行為」。

鍾佳濱表示，法律之前人人平等，國家安全不是只有軍人的事情，每位國民都應遵守法律，保障國安。因此，不管任何職業、領域，只要涉及違反國安相關法律，自然要接受司法偵辦。

至於媒體言論自由，鍾佳濱直指，這不包含主張武統、竄謀境外敵對勢力，現在討論的並非媒體，而是「個人行為」是否有協助敵國，賄賂本國軍人從事叛國行為，這才是本案主體。

針對《國安法》是否要針對白手套進行圍堵？鍾佳濱回應，目前眾多國安眾多法令，就是針對過去社會普遍認為，這些洩漏國家機密、協助境外敵對勢力的行爲，不是只拘束受到賄賂的賣國軍人而已，要取得軍人配合一定有「白手套」，過去法令未納入，不過未來強化法律 一定要將代表境外敵對勢力的國內協力者，其所從事的行為納入法律規範。

