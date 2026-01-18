林宸佑遭押引白質疑！卓冠廷稱可辨別中共協力者 黃國昌：除了抹紅還做什麼？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中天記者林宸佑昨（17）日因涉國安法遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷昨盼不要是綠色恐怖，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是辨別誰是「中共在台協力者」的時間。民眾黨主席黃國昌今天表示，他覺得民進黨真的省省，民進黨拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？「民主進步黨省省吧，幹點正事啊！一天到晚用這種抹紅的計倆，拿不出政績，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？」

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今早出席「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，會前受訪時被問到有關卓冠廷的說法。

黃國昌首先嘆了口氣，隨後表示，他覺得民進黨真的省省，「卓冠廷講那什麼話？辨別誰是中共的協力者？民主進步黨拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？」黃國昌要民進黨省省吧，幹點正事，一天到晚用這種抹紅的計倆，拿不出政績，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？

黃國昌說，個別的司法案件，民眾黨的立場非常地清楚：毋枉毋縱、不要雙標。不要特定的案件就有特定的綠色媒體事先掌握訊息，不要只要看到是綠色的記者做了違法的事情，擺爛不處理。「我再說一次，台灣民眾黨的立場非常清楚，毋枉毋縱、不要雙標，這才是法治社會應該有的原則」。

更多FTNN新聞網報導

林宸佑遭羈押禁見 國防部發聲：循線查獲包含現役軍人涉國安法事證

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見 張啓楷籲勿枉勿縱：不要出現綠色恐怖

中天記者林宸佑涉利誘軍人淪共諜？橋檢發聲曝犯案情節

