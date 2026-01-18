林宸佑遭押「賴品妤宣布送寫真」 網驚：這慶祝文？

民進黨前立委賴品妤昨（17日）宣布將製作迷你寫真集，並抽獎送給粉絲。（圖／翻攝自threads@souichi_lai）





民進黨前立委賴品妤昨（17日）宣布將製作迷你寫真集，並抽獎送給粉絲，而時間點恰好跟之前與她發生過衝突的中天記者林宸佑被羈押禁見同一天，有網友直呼「這篇是慶祝文吧！」

一張又一張漂亮的照片，這是民進黨前立委賴品妤臉書粉專最新的PO文，曬出非常多來自自己拍攝旅遊的寫真，因為要來舉辦迷你寫真抽獎。

共30個贈送名額，內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得，也預祝大家春節愉快。

而發文時間恰好跟曾發生衝突的中天記者林宸佑涉及國安法等被羈押禁見同一天，引發網友討論，有人直呼這篇根本是慶祝文，不過也有人認為可能就是剛好而已。

