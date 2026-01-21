林宸佑遭收押！週刊揭收紅錢刺探軍情 國台辦反批：民進黨亂扣滲透帽子

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

中天記者兼主播「馬德」林宸佑，因涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》，目前遭檢調偵辦。高雄橋頭地方法院日前裁定，涉案的現、退役軍人共6人全數羈押禁見。中國國台辦今（21）日對此回應，指控民進黨政府濫用司法手段、打壓政治異己，亂扣「滲透」帽子並非首次，批評此舉形同製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗。

「馬德」林宸佑遭高雄橋頭地方法院裁定，因涉嫌違反《國安法》及《貪污治罪條例》等罪名，聲押禁見獲准。（圖／林宸佑臉書）

據《鏡週刊》獨家報導，檢調查出林宸佑涉嫌遭中共吸收，利誘現役及退伍軍人拍攝具政治象徵意涵的影片，並刺探軍事相關情資。《鏡週刊》並指出，林宸佑近一年多疑透過地下匯兌及泰達幣收取中共大筆資金，行賄基層士官兵金額達上百萬元，研判部分資金疑為行賄軍職人員，其餘則可能為個人報酬。

林宸佑涉案消息曝光後，不僅引發新聞界與政壇高度關注，也在社會輿論間掀起討論，國台辦發言人彭慶恩今日於例行記者會上首次針對相關事件作出回應。他指出，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，透過一黨一己之私製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

橋頭地檢署日前指出，經檢察官訊問後，認定林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等的金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關的資料予中國人士，林宸佑及現退役軍人5人涉違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，聲押禁見獲准；至於相關資金來源仍待檢方進一步釐清。

