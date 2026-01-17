林宸佑遭羈押禁見 國防部發聲：循線查獲包含現役軍人涉國安法事證

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

高雄橋頭地檢署指揮高雄市調查處，前往中天電視台記者、綽號「馬德」的林宸佑住處搜索，並將林拘提到案，檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押禁見。對於此事，國防部晚間也發聲，表示國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

林宸佑。（圖／林宸佑臉書）

國防部燒造表示，針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。



