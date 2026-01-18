林宸佑遭羈押 蘇巧慧語重心長：面對中國威脅應團結守護台灣

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件遭橋院裁定收押禁見。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日表示，台灣是一個民主法治的國家，面對中國威脅立場應該一致，守護台灣，此案已進入司法程序，希望司法勿枉勿縱。





今早11時，蘇巧慧與新北市議員彭一書團隊，議員參選人朱誼臻、高乃芸等人，在鶯歌服務處發放春聯，並於活動中接受媒體聯訪。

記者提問，《中天》的記者兼主播林宸佑，涉嫌利用軍人提供軍事情報給中國，涉犯《國安法》遭收押禁見，不過有很多藍白政治人物跳出來幫他護航，委員怎麼看？

對此，蘇巧慧回應，台灣是一個民主的國家，但也是一個法治的國家，所以面對中國的威脅，其實應該要立場一致；政治態度可以不同，但是面對國家安全，絕對應該要團結一致，守護台灣。

她強調，此案已進入司法偵辦的程序，希望司法勿枉勿縱，也能讓台灣的安全繼續被維護。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

