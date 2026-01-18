林宸佑「白手套」誘軍人洩密？ 檢追「出賣多少情資」？

收錢的五個人，軍階包含士官長到士兵。（圖／資料畫面）





中天主播林宸佑，涉及幫中共買通軍方人員，以幾千到幾萬元不等利誘洩密，他可能從中獲取每月3至5萬佣金。目前檢調手握金流證據，確認林宸佑直接從自己帳戶匯款，收錢的五個人，軍階包含士官長到士兵。但林宸佑是怎麼接觸這五人的？還有林宸佑到底經手多少機密情資？這部分牽涉到日後一旦有罪判刑的輕重，因此檢方將人收押，還要再追查。

中天新聞主播林宸佑：「民進黨立委再說，我是中天的媒體，中國的媒體，我就直接站在那邊，你抓我啊，你把我抓起來。」

廣告 廣告

28歲的中天新聞主播林宸佑，外號馬德，在自己的節目《馬德有事嗎》，大喊「抓我啊」，如今馬德有事了，涉嫌利誘國軍洩密中共，收押禁見。在守所的第一頓早餐，是包子跟豆漿。

高雄第二監獄副典獄長張漢明：「配合我們的新收程序，目前都正常。」

林宸佑涉嫌與大陸人士接觸，對方以支付寶等多種管道，將人民幣轉入台灣，林宸佑換成台幣，大膽用自己帳戶，匯款數千至數萬元，利誘五名現役軍人。他可能月賺佣金3-5萬，但國防機密文件，則由軍人直接拍照，手機回傳大陸對接者。而中共收情資的人，跟付錢給林宸佑的上線，會是同一人嗎？至於中共買情資，有時直接指定項目，有時是軍人回傳，看重要性，再由林宸佑轉交費用。

國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「立體複合式的滲透，也就是所謂的拉出來打進去。拉出來就是利用軍中，或者是其他機關機構不滿的人員，把他拉出來發展成就是點；那接著打進去，就是由點再突破為線，去作為人脈、作為槓桿，發展成情報組織。」

而幾名被買通的軍人，跟林宸佑一起被收押，兩名士官長、一名女下士，以及2位士兵，層級沒有軍官。不過林宸佑是政治線記者，又如何跟國軍搭上，而這些軍人一旦涉案，等於被中國抓到把柄。

國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「如果後續不予配合，他（大陸）可能就會以威脅，要把這個行動，就是進行告知他的上級，因此就變成一種恐嚇式的情報來源了。」

究竟大陸是誰找上林宸佑，他只是給錢的白手套嗎？機密情資真的是單向交付，還是他也有經手呢？揪出所有關係人，恐怕是一串肉粽。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

月領數萬佣？林宸佑疑當中共白手套 誘軍人洩密

中共「黃金黑」手法滲透無孔不入 總統行程也曾遭洩密

國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍適切警戒應處

