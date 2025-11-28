林富寶批市府與中央脫軌 照顧豬肉攤商生計難過關

市議員林富寶廿八日總質詢針對非洲豬瘟禁宰期間豬肉攤商營業損失補助一事，批評市府與中央脫軌，要慢好幾拍。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員林富寶廿八日總質詢針對非洲豬瘟禁宰期間豬肉攤商營業損失補助一事，批評市府與中央脫軌，要慢好幾拍。

林富寶指出，中央一再重申指示地方政府從寬認定未列管攤商積極納入造冊供經濟部補助，陳市長更公告「挺攤商、挺防疫」海報，除了中央每攤三萬元，高雄還加碼一點五萬元。

他說，但經發局發布補助對象為「公民營市場豬肉攤販」等同從嚴排除市場外攤商，偏鄉無市場的零星攤商情何以堪。

林議員表示，經濟部在本月六日發布新聞稿，基於照顧攤商生計度過難關，請地方政府積極將符合資格攤商造冊，只要是販售溫體豬肉包括內臟相關產品，都從寬認定納入補助對象，但經發局至本月十四日仍不認定，本月廿日經濟部重申從寬認定，廿一日經發局竟推說已送市長大簽，質疑市府還沒睡醒？

廣告 廣告

林議員提到，偏鄉社區活動中心大多無建築執照與無使用執照，社區據點長期為政府分擔許多社會責任，包括供餐服務、銀髮活動，無奈因早期農地或捐地興建，致多數建照使照皆闕如，要找眾多繼承人補辦，有實際困難，導致老舊建物漏水嚴重，卻因社會局補助社維修設備設施作業規定無法申請修繕，但向中央申請修繕補助卻無此限制。

此外，林議員也針對研議多時的旗山殯儀館表示，旗山地區九成以上民眾都在探詢，何時可以興建？是否要發起萬言書來向市長陳情？大旗美有九個行政區，喪葬事宜總要千里迢迢跑到仁武、大社及市殯，還得排隊冷凍室、停柩室…家屬困擾難為，籲請陳市長儘速定案推動。