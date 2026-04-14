生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖年度徒步前往北港朝天宮進香活動，今（13）日凌晨正式展開。然而在起駕儀式上，因現場安排十多位政治人物依序發言，致詞時間過長，引發部分信徒不滿，現場甚至出現噓聲，質疑流程本末倒置，也認為因此影響原定起駕時辰。對此，拱天宮主委洪文華回應，今年為首次由三尊媽祖同時出巡，轎內安座程序較為繁複，光是確認神尊位置與固定狀況就耗費近一小時，待相關作業完成後才安排來賓致詞。他也強調，廟方將檢討整體流程，未來會做出調整與改善。

民視 ・ 16 小時前 ・ 2 則留言