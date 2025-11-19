林尚賢表態不參選議員 綠營台中南屯區老將續戰

即時中心／綜合報導

民進黨台中市黨部今（19）日開會決定，明年九合一選舉市議員各區提名席次，南屯區綠營初選預計提名兩席候選人，被視為正國會中最具潛力的新秀之一、兼具媒體與政治幕僚歷練的東森新聞台經理林尚賢，原本規劃投入南屯區初選，挑戰現任議員何文海與上屆落選頭張耀中。然而據了解，林尚賢已確定不參選，將轉任TSNA總經理一職，使得南屯區民進黨初選局勢瞬間單純化。

目前任職於東森新聞台經理的林尚賢，近期出版新書，以多年媒體經驗深度剖析新聞現場與公共傳播現象，出版後即登上誠品新書暢銷榜。原本傳出他將在新書發表會上正式宣布參選，整體規格比照縣市長等級的規模造勢，顯見對選戰信心十足。不過，由於TSNA積極接觸，期盼借重他在媒體與體育領域的專業加以協助，擁有體育相關背景的林尚賢表示，的確想為台中多做點事，但在多方考量後，決定退出選戰，留在媒體圈為台灣體育界盡一分心力。



TSNA由資深體育媒體人曾文誠創立，2017年，曾文誠將營運主導權交棒給前體育主播卓君澤，並讓TSNA發展為跨平台的運動內容品牌。卓君澤離任後，TSNA近期完成新一波核心人事調整，確定由林尚賢接任總經理，成為團隊最新的領導者。



林尚賢畢業於英國考文垂大學運動管理碩士，回國後曾當過民視美國職棒大聯盟網站專欄作家，陸續在民視、東森以及中視新聞部任職文字記者，還擔任過新媒體執行長，之後接受延攬，擔任林佳龍時期台中市政府新聞局主任秘書，並在林佳龍尋求連任與角逐新北市長時，在競選團隊擔任要職，同時也擔任正國會辦公室主任，是目前民進黨檯面上，少數媒體、政治、市政完整多重背景的新星，備受期待和矚目。



去年民進黨全代會黨職改選爭議中，南屯區資深議員何文海已被正國會除名，原本正國會寄望林尚賢能以「媒體專業＋青壯形象」切入地方，為派系在南屯重新打下一席之地。如今他轉戰TSNA，等於正國會在南屯少了一張新面孔，也讓綠營原可望出現的世代交替暫時止步。



在林尚賢退出後，若無新人投入初選，民進黨南屯區預料仍將由何文海、張耀中兩位老將上場。上屆選舉中，張耀中敗給現任無黨籍議員吳佩芸，成為落選頭，明年選舉吳佩芸勢必力拚連任，而張耀中則以穩健路線再戰，雙方實力接近，但張耀中已年過六旬，能否在年輕選民間重新燃起熱情，仍待觀察。



有地方人士表示，少了林尚賢這位「世代交棒」的關鍵角色，綠營在南屯的布局顯得保守，面對藍營與無黨籍勢力的夾擊，若無新氣象挹注，南屯區恐將重演四年前的選舉結果。

