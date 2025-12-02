林尚賢談體育媒體新布局 分享跨界經驗與TSNA轉型方向

TSNA總經理林尚賢日前接受寶島聯播網節目《寶島有意思》專訪，分享他從政治與一般媒體跨入體育媒體的心路歷程，同時介紹新書《新聞背後》，並談及體育產業趨勢與媒體轉型觀察。

林尚賢曾任東森新聞台經理、政治幕僚與多家媒體主管，但其實早在2002年便赴英國考文垂大學攻讀運動管理碩士。他提到，體育始終是自己最熟悉的領域，如今接掌TSNA，希望結合過去在新聞與議題操作上的經驗，強化台灣體育內容的深度與多元性。

訪談中，林尚賢也分享新書《新聞背後》的創作過程，包括維持多年每天五點半起床的習慣，並利用騎健身車運動時，以手機撰寫對時事的評論，節目中也提到，他曾在一天內戒掉喝了十年的全糖飲料，讓主持人靜嫻直呼不可思議。

廣告 廣告

談到TSNA的下一步，林尚賢表示，除了台灣讀者熟悉的棒球與籃球外，未來將強化歐洲足球、網球四大滿貫、NFL、美式冰球NHL等國際體育內容，讓讀者接觸更多元的運動文化。他強調，體育媒體必須理解分眾市場的特性，並透過更聚焦的內容策略擴大受眾面。

↑​​​​​圖說：TSNA總經理林尚賢日前接受寶島聯播網節目《寶島有意思》專訪，分享跨界經驗與TSNA轉型方向。（圖片來源：寶島聯播網提供）

面對媒體環境快速變化，他指出，文字閱讀率下降已是趨勢，媒體勢必走向圖像化與影音化，包括漫畫風呈現、球員卡資訊視覺化與短影音製作等。林尚賢說，內容專業與商業模式需同時兼顧，媒體在追求營運成長的同時，也應維持體育媒體的公益角色。

林尚賢也提到台灣運動風氣的轉變，近年不僅觀看運動的人增加，參與運動的人口也持續成長，包含路跑、健身與球迷文化蓬勃發展。他認為，這將持續帶動體育內容需求的提升，為體育媒體創造更多發展空間。

林尚賢表示，未來將持續推動TSNA的內容創新與平台轉型，並透過多元的呈現方式，讓台灣體育與國際趨勢更緊密連結。

更多品觀點報導

兩岸論述掀波瀾！蕭旭岑上《新聞海景第一排》 拆解「抗中保台」邏輯謬誤

周榆修：柯文哲回台玻大樓閱讀準備考試 外界不必過度解讀「兩顆太陽」

