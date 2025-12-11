林尹樂喜嫁陳晨威 升格人妻首發聲放閃告白：成為我生命裡的光

【緯來新聞網】樂天桃猿外野手陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊成員Julia（林尹樂）求婚成功，隔日兩人立即前往戶政機關完成結婚登記，身旁親友到場見證並獻上祝福。登記後Julia也透過社群發出多張當天照片並提及陳晨威告白：「成為我生命裡的光。」

林尹樂喜嫁陳晨威。（圖／林尹樂 FB）

陳晨威和Julia自戀情曝光後，多次在社群平台與中職明星賽中展現甜蜜互動。求婚當天，陳晨威下跪向Julia深情表白：「你的背號49剛好是我背號98的一半，我相信這是命運的安排，謝謝上天讓我遇見你。你是我的另一半，有了你，我們才完整。所以，你願意嫁給我嗎？」Julia當場點頭答應。



昨（10日）早上，陳晨威和Julia就前往戶政事務所辦理結婚登記，陳晨威的親人陳家駒與陳品學，以及PS女孩成員峮峮和昀二等好友一同到場祝賀。



Julia也透過社群平台分享新婚喜悅，寫下：「是緣分，也或許是註定，98的一半是49。遇見你，是我生命中的一道光，照亮了我未來的每一天。有你有我，就是我們。」她也感謝眾人關心與祝福，並開心地說「光速神威不是浪得虛名」。

