林岱安行使FA權利轉隊 統一獅感謝多年付出

記者張翔程／綜合報導

今年球季結束後，統一獅捕手林岱安確定行使自由球員（FA）權利，投入中華職棒自由市場開放各隊競爭，最終選擇與富邦悍將簽下7年長約，結束在統一獅11個球季生涯，統一獅球團今（5）日在社群平臺發文，感謝林岱安的多年付出。

統一獅球團表示，肯定林岱安是球隊重要捕手戰力，自10月底也開出複數年合約爭取續留，期間競爭者包括富邦悍將、台鋼雄鷹，球隊也持續與其經紀公司溝通表達對於林岱安的各項肯定，11月27日再次提出5年複數年長約，展現最大誠意與與重視，雙方經過1個月的溝通與討論，林岱安也肯定獅隊給予各方面重視，但最後也透過經紀公司轉達重要的決定，選擇轉隊加入富邦悍將，球團得知此消息，雖知捕手戰力將受影響，但也尊重林岱安最後的決定。

總經理蘇泰安說：「首先很感謝經紀公司這段期間持續與球隊進行各項建議交流與溝通，雖然這次林岱安最終決定婉拒獅隊合約，相信這對林岱安選手也是一個很艱難的決定，但最終球隊也尊重選手決定，也感謝林岱安從加盟至今年帶給球隊的幫助，尤其與投手群溝通合作的安定感，面對轉隊決定總是讓人不捨，但球隊也給予祝福，期許岱安在下一個階段的棒球生涯一切順利。」

林岱安轉隊後，獅隊捕手戰力的影響，相信也會是教練團很大的課題，蘇泰安說：「棒球是一項團隊合作的競賽，而這也是新球季獅隊面臨的考驗，面對林岱安離隊戰力的缺口，相信也是給予新生代捕手們更多一軍出賽機會，期許柯育民、張翔等新生代捕手們，能透過訓練和賽事持續強化自己，做好準備迎接挑戰，把握一軍出賽機會，讓獅隊戰力持續成長。」