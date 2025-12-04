林岱安7年大約轉戰富邦悍將 告別統一獅11年情誼

林岱安與富邦簽下7年長約。（圖／報系資料照）

中華職棒33歲資深捕手林岱安已與富邦悍將達成共識，將簽下一紙為期7年的長約，正式告別效力11季的老東家統一獅。昨日林岱安也在個人社群媒體上發文，貼出與妻子的合照，並配上韓國歌手華莎的歌曲〈Good Goodbye〉，被外界解讀為向獅隊道出溫柔告別。

根據《自由時報》掌握消息，林岱安自2015年季中選秀獲統一獅隊以第4指名選入，並以簽約金285萬元、激勵獎金60萬元及月薪7萬元加盟。2019年起成為獅隊主戰捕手，生涯曾2度榮獲捕手金手套獎，並獲選1屆最佳十人捕手。2022年簽下首張3年期複數年合約，今年賽季則以月薪36萬元簽訂1年合約，並於季後宣布行使自由球員權利。

由於捕手市場人選有限，林岱安投入自由市場後即受到多隊關注。母隊統一獅曾表達續留誠意，並提出複數年合約；台鋼雄鷹則在以5年最高總值6600萬元網羅投手黃子鵬後，退出競爭。富邦悍將則自始即提出長期保障合約，條件具高度誠意，最終成功贏得林岱安青睞。

消息指出，林岱安在衡量與獅隊的多年情感及各隊合約條件後，最終決定轉戰富邦悍將，開啟職涯新篇章。獅隊領隊蘇泰安昨表示，已收到林岱安的回覆，預計今日下午將正式對外宣布消息。富邦悍將最快今日也有可能舉行相關記者會或發表正式公告。

