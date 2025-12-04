林岱安7年大約轉戰富邦悍將 告別統一獅11年情誼
中華職棒33歲資深捕手林岱安已與富邦悍將達成共識，將簽下一紙為期7年的長約，正式告別效力11季的老東家統一獅。昨日林岱安也在個人社群媒體上發文，貼出與妻子的合照，並配上韓國歌手華莎的歌曲〈Good Goodbye〉，被外界解讀為向獅隊道出溫柔告別。
根據《自由時報》掌握消息，林岱安自2015年季中選秀獲統一獅隊以第4指名選入，並以簽約金285萬元、激勵獎金60萬元及月薪7萬元加盟。2019年起成為獅隊主戰捕手，生涯曾2度榮獲捕手金手套獎，並獲選1屆最佳十人捕手。2022年簽下首張3年期複數年合約，今年賽季則以月薪36萬元簽訂1年合約，並於季後宣布行使自由球員權利。
由於捕手市場人選有限，林岱安投入自由市場後即受到多隊關注。母隊統一獅曾表達續留誠意，並提出複數年合約；台鋼雄鷹則在以5年最高總值6600萬元網羅投手黃子鵬後，退出競爭。富邦悍將則自始即提出長期保障合約，條件具高度誠意，最終成功贏得林岱安青睞。
消息指出，林岱安在衡量與獅隊的多年情感及各隊合約條件後，最終決定轉戰富邦悍將，開啟職涯新篇章。獅隊領隊蘇泰安昨表示，已收到林岱安的回覆，預計今日下午將正式對外宣布消息。富邦悍將最快今日也有可能舉行相關記者會或發表正式公告。
看更多 CTWANT 文章
PLG賽制大變革！ 明年起比賽時間縮短為40分鐘
TPBL／高國豪爆「私約二嫂」風波遭停賽處分 今仍正常訓練
統一獅教練高志綱遭爆不倫女網紅 老婆發聲了：嚴重影響家庭生活
其他人也在看
中職》Good Goodbye！揮別統一獅 林岱安7年大約加盟富邦悍將
33歲捕手林岱安在今年季後宣布行使自由球員權利以來，收到複數球團開出合約，如今據本報掌握，他已和富邦悍將達成7年合約共識，將正式揮別待了11季的老東家統一獅。昨天林岱安在個人社群動態貼出和妻子的合照，並搭配南韓歌手華莎近來的話題歌曲《Good Goodbye》，被視為和獅隊的「美好告別」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
MLB》世界大賽九局驚天追平轟！ 道奇續留連霸功臣Miguel Rojas
世界大賽第7戰九局上敲出關鍵追平全壘打、被視為洛杉磯道奇奪冠英雄的Miguel Rojas將續留衛冕緯來體育台 ・ 21 小時前 ・ 2
下一個大谷翔平？日本18歲「二刀流」大物旅美直言日、美棒球文化差異大
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒運動家隊日本18歲二刀流大物森井翔太郎結束旅美第一個賽季，近期他接受大聯盟訪問，談到旅美首年感受到的文化差異。FTV Sports ・ 16 小時前 ・ 1
同樣表達強烈參戰意願！旅美好手林昱珉「語帶保留」回應是否接到經典賽徵召
體育中心／黃崇超報導世界棒球經典賽將於明年3月登場，台灣隊將飛往日本東京出戰包含有大谷翔平坐鎮的日本隊等各國列強，隨著台灣旅外棒球好手在休賽季紛紛回國，過去曾代表台灣出戰12強奪冠功臣之一的林昱珉今天（3日）出席活動被問到是否有接到台灣隊經典賽徵詢，「玉米」雖然並沒有正面回應，但強調「自己非常有意願參賽」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 13
經典賽》「我的意願當然很強烈」 林昱珉非常想打經典賽
去年12強世界冠軍王牌投手林昱珉，明年3月能否征戰經典賽備受關注，今天他受訪時表示，「我有收到經典賽國家隊徵詢，我的意願當然很強烈，經典賽可以說是等同於奧運等級的國際賽，當然有很強烈的意願。」不過林昱珉也說，畢竟現在才12月，離經典賽大概還有3個月的時間，現在還是依自己的身體狀況去做調整，並跟球團溝自由時報 ・ 18 小時前 ・ 19
日職》年薪首度破億 清宮幸太郎：會以行動證明自己是門面
26歲清宮幸太郎今天與北海道日本火腿鬥士完成續約談判，明年相較本季加薪5000萬日圓，達1.3億日圓，生涯首度破億。他表示達成比想像晚，會以實際行動證明自己是球隊門面。TSNA ・ 11 小時前 ・ 發起對話
經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒：對球團沒任何好處
道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 4
MLB／藍鳥再補投手！搶下韓職今年雙料冠軍 明年6位先發輪值爆滿
藍鳥上週重磅簽下前教士王牌投手希斯（Dylan Cease），3日再傳出和本季在韓職奪下崔東原獎和MVP的龐塞（Cody Ponce）簽下3年3000萬美元，相當於9.4億台幣的合約，目前藍鳥先發輪值已滿盈，預計至少有6位投手可以輪替。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
經典賽》古林睿煬代表中華隊出賽預留伏筆 「到時就知道了」
備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊已進入徵詢選手意願籌組階段。目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天（3日）在「NIKE台灣青棒菁英訓練營」中談起是否會披上中華隊戰袍出賽，他則與帶保留地說：「到時就知道了。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 4
韓職出價挖角鈴木駿輔 富邦悍將成功續約留人
記者陳立勳／台北報導富邦悍將今年季後教練團改組，備戰明年新球季，洋將戰力持續佈局，今年在球隊表現不俗的日籍投手鈴木駿輔，...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 1
MLB／等8年還沒站上大聯盟 前富邦悍將右投加盟太空人！還讓他當先發
前富邦悍將右投瑞恩3日傳出暌違3年再度重返美職，和太空人簽下260萬美元、相當於8494萬台幣合約，附帶2027年球隊選擇權，太空人預計會讓他加入先發輪值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
日職》親自指導台灣青棒球員 有一事讓古林睿煬好驚訝
2025年NIKE台灣青棒菁英訓練營禮拜一起在新莊棒球場一連舉行4天，教練團成員都是現役或退役球星，包括曾在學生時期參加過NIKE棒球營的古林睿煬、林昱珉和李灝宇，都是首度指導青棒學弟。另外，曾是NIKE棒球營學員的教練團成員還有鄭宗哲、陳柏毓和郭天信，其他教練包括吉力吉撈．鞏冠、林子偉、胡金龍、林自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB／世界大賽G7敲追平轟！洛哈斯預告明年退休 道奇1.7億台幣簽回他
世界大賽第7戰9局上1出局炸裂追平轟，幫助道奇把比賽帶進延長賽，最終靠史密斯（Will Smith）的超前轟5：4擊敗藍鳥，成功衛冕世界大賽冠軍。敲出追平轟的洛哈斯（Miguel Rojas）和道奇簽下1年550萬美金，相當於1.7億台幣的合約，2026年球季續披藍衫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
MLB》「被下放有沒有很難過？」 青棒好手刁鑽提問鄭宗哲
24歲的台灣內野手鄭宗哲效力美職海盜，今年初登大聯盟舞台，成為第18名大聯盟台將，出賽3場7打數未敲安吞3K，首安尚未開張，上去很短暫的時間就被下放小聯盟。本季鄭宗哲在海盜3A出賽107場，340打數敲出71支安打，打擊率2成09、上壘率3成07、長打率2成71，另有1轟、36分打點、18次盜壘成功自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
經典賽》今年上大聯盟的鄭宗哲表態 「我應該會打經典賽」
效力美職海盜的台灣好手鄭宗哲，在2023年經典賽擔任台灣隊先發二壘手，展望明年經典賽，他表明，「有收到徵詢，我應該是會打。」旅美多年，鄭宗哲大賽經驗豐富，他表示，經典賽比賽時間跟春訓差不多，跟過往一樣好好準備，在那段時間把球打好。今年鄭宗哲初登大聯盟舞台，出賽3場7打數未敲安，他在海盜3A出賽107自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
富邦悍將積極搶林岱安 又傳已補強林書逸｜#鏡新聞
中職富邦悍將，除了前陣子宣布，教練團名單異動之外，在自由市場和戰力外名單，也很積極補強！他們不只證實，有開出新合約，和統一獅球團競爭捕手林岱安，同時又傳出，被中信兄弟戰力外的野手林書逸，下一季將換穿藍色球衣，對此悍將球團表示，已經鎖定補強名單，有消息會再對外公布。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 10
吳君如、陳可辛19歲女兒驚豔「巴黎名媛舞會」！一襲藍色高訂禮服美到外媒狂讚
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 小時前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 125