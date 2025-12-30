林岱樺三山造勢湧入10萬人 業界解析：被邊緣化到逆轉勝出轉捩點

立委林岱樺上週末在鳳山舉辦「三山造勢」最終場，現場擠爆10萬人參與。（圖／林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺上週末在鳳山舉辦「三山造勢」最終場。前石化高值化執行長黃國維投書媒體指出，這場造勢是林岱樺在面對黨內派系夾擊下，展現韌性與基層實力的轉捩點。從目前選情發展來看，林岱樺極可能憑藉基層動能、同情票發酵及清晰政見論述，實現從「被邊緣化」到「獲勝提名」的驚人翻轉。

黃國維表示，在高雄的選戰傳統中，「三山」（岡山、旗山、鳳山）是決勝的關鍵象徵，2018年韓國瑜就是透過三山造勢，捲起轟動全台的「韓流」。林岱樺是此次初選中，民進黨唯一一位腳踏實地完成三場大型「三山」造勢的候選人。從11月初的大岡山場（3萬人）、11月下旬的大旗美場（2萬人），到12月27日回歸本命區鳳山的10萬人大會師，林岱樺成功將原縣區的農漁民力量與都會市民整合。

黃國維指出，在各參選人紛紛尋求大咖站台或派系加持時，林岱樺主打「市民最大咖」，鳳山場甚至在低溫與細雨中仍湧入大量支持者。這種「由下而上」的組織動員，證明她25年來深耕基層、不分晝夜的服務確實轉化為堅實的選票護城河。對於其他採取傳統「由上而下」派系結盟的候選人而言，林岱樺展現的組織穿透力已構成極大威脅。

林岱樺在鳳山造勢中數度哽咽，提到父親林三郎與自己多年來沒有派系、沒有山頭的艱辛。黃國維認為，這種「不怨天尤人」的堅毅形象，在講究情義的高雄基層社會中，極易引發民眾對「弱者被欺負」的憐憫與正義感。當選民感受到特定力量試圖透過司法或輿論工具「斷手斷腳」式地封殺特定候選人時，往往會激發中間選民的逆反心理。鳳山場高達10萬人的參與，某種程度上是支持者對「打壓」最直接的沈默抗議。

黃國維分析，林岱樺在政策面的論述顯得更具前瞻性與結構感，這是她能夠吸引理性中間選民與產業界支持的關鍵。她提出的「五大區域亮點」精準對接了高雄地理特性的發展策略；而「三大護國產業」（科技、軍工、海洋）則明確了高雄在國家戰略中的角色。而在數位轉型浪潮下，林岱樺強調「AI生活化」，將複雜的科技語言轉化為提升市民生活品質、行政效率的具體政策，展現了她更具備治理現代化都市的格局。

黃國維研判，林岱樺的三山造勢展現出的氣勢，已經打破先前「派系定於一尊」的傳聞。她憑藉著三山合圍的組織力、被打壓激發的感性動能，以及清晰的治市藍圖，已正式形成「林岱樺模式」。

