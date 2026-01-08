林岱樺三民掃街 把人流變消費流 商圈要「天天都有生意」

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（8）日，高雄市長參選人，立法委員林岱樺赴高雄市三民區行車掃街，沿途與市民面對面交流，傾聽居民對生活環境、交通動線與商圈經濟的第一線需求。林岱樺表示，市場與商圈要真正復甦，不能只靠「熱鬧一天」。關鍵是把「人流」變「消費流」：大眾運輸與場站更便利，街區更安全、步行更舒服，民眾才願意停下來逛、停下來買，商圈才能回到日常的「天天有生意」。

林岱樺指出，自己對經濟與商圈的關注不是選舉才開始。過去在立法院推動公共安全制度、消防專業制度法制化，也支持中小企業制度工具，並主張補助與政策要「看得到效果」，回到店家與攤商的收入與體感，因為市場攤商、商圈店家就是高雄經濟的毛細血管。

談到三民區商圈活化，林岱樺強調，商圈要活，先把底盤做穩、做到可驗收。她指出，市場周邊雨天積水與步行安全，是最直接影響人潮能不能走進來的關鍵。以三民第一公有零售市場（中華三路285號）周邊為例，市議會提案指出豪雨易淹，且市場三面鄰路路面凹凸、積水潮濕，確有刨鋪改善必要。林岱樺表示，若未來擔任市長，主張將「排水、路面、行人動線」整合為跨局處專案，優先處理最困擾、最影響通行安全的節點，讓長輩推菜車、家長帶孩子都能安心採買。

她也點名三鳳中街需要「一次治理到位」。林岱樺表示，三鳳中街是三民重要商業招牌，但停車不足常導致違停，最後擠壓行人空間、影響逛街品質與安全。三鳳中街停車場目前僅31格，假日尖峰使用率達85至95%。她支持增設車格提案，也建議遮雨棚改造後同步設置室內風扇系統，提升通風降溫。林岱樺強調，真正好逛的條件是「能停、能卸、能走」；若未來擔任市長，將以增設與重整車格、導入短停周轉、規劃時段卸貨區降低違停，同步改善通風與降溫等方式，讓三鳳中街回到「舒服、安全、願意再來」的日常商圈。

林岱樺並指出，商圈最怕「熱鬧一天，之後照舊」，需要長期策略而非一次性活動。以長明街為例，鼎盛期約600家店舖，近年僅餘百家左右，顯示街區必須系統性轉型。她主張將現行補助升級為「三年期街區轉型合約」：先把街區基本體質做好（照明、指標、動線與環境），再導入品牌與數位導客，最後以人流、回訪率、空置率等指標驗收，讓長明、後驛、河堤等商圈走向復甦，真正達到「平日也有人、天天都有生意」。

林岱樺也邀請市民朋友提供希望改善的路段與痛點，服務處將彙整成「有期限、有驗收」的市政計畫逐項落實。她強調，把基礎環境做穩、把動線做順、把政策做出成果，高雄市場與商圈才能回到日常繁榮，讓生活更便利、地方經濟更有感。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）