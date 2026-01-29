林岱樺促給扣件產業競爭機會 絕對不能在談判桌上被邊緣化

立委林岱樺表示，她要為高雄三萬名扣件從業人員與無數家庭，向政府發聲：「扣件產業，絕不能在談判桌上被邊緣化！」（林岱樺提供）

民進黨立委林岱樺廿九日表示，在協調會上，她要為高雄三萬名扣件從業人員與無數家庭，向政府發聲：「扣件產業，絕不能在談判桌上被邊緣化！」

林岱樺強調，螺絲不只是零件，更是高雄人的生計。螺絲扣件，是高雄的命脈，也是她最掛心的產業。

她指出，高雄扣件年產值破五百億元，對美出口比重高達百分之四十六。這不只是一張張訂單，而是撐起高雄基層經濟的核心。現在，產業已經出現減班、四休三的警訊，如果政府再不採取行動，高雄受傷最深。

林岱樺要求政府兩大重點：二三二條款必須脫鉤，高額關稅疊加是產業沉重負擔，不脫鉤，競爭力就回不來。爭取百分之十五關稅上限，比照汽車零組件、工具機，給扣件產業一個公平競爭的機會。

林岱樺認為，我們不能只看數據，要看見數據背後的家庭。她會持續監督，要求政府拿出具體談判時程，別讓高雄的產業聚落因關稅壁壘而失血空洞化。