林岱樺再添政績 成功爭取國發會在高雄打造AI算力基地

▲林岱樺爭取成功！高雄獲中央拍板設置「AI算力專區」。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨立法委員林岱樺今（24）日表示，她上月於立法院質詢國發會主委葉俊顯，要求中央將高雄納入「AI新十大建設」核心布局，在高雄設置國家級算力中心與矽光子產業開發平台；國發會今送交立法院書面報告確認，將於高雄規劃設置「AI算力專區」。

國發會報告指出，評估整體規劃於高雄設立「AI算力專區」，將整合土地、電力、光纖匯流與冷卻系統等基礎建設，形塑南部最具規模的算力應用與產業聚落，成為我國AI國際研發與輸出基地。

廣告 廣告

林岱樺指出，高雄具備全台最穩定的電力供應、完整的產業土地條件，她先前在委員會質詢時強調，高雄百工百業對AI應用需求極高，從金屬加工、扣件到智慧製造，都需要政府協助中小企業，利用AI提升良率與降低碳排。

林岱樺表示，國發會此次規劃包含整合國網中心南部資源、與國內外企業建立合作網絡、鼓勵科技業者進駐亞灣，以及持續培育AI人才，形成產官學研共同推動的產業生態系。國發會也將與高市府合作，以現有「高雄燈塔計畫」為基礎，從交通、公共安全、能源到防災決策等全方位應用，提升城市AI治理能力。

林岱樺強調，她會持續爭取中央資源挹注、推動高雄產業轉型，現已成功爭取國家算力專區設置，未來會持續督促中央加速矽光子產業平台、無人載具AI中心等建設落地，讓高雄成為台灣最具競爭力的AI產業基地。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）