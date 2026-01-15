林岱樺再發聲！民進黨高雄市長初選落幕 最新喊話內容曝

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委林岱樺角逐2026年黨內高雄市長初選失利，她承諾不會脫黨參選，更喊話願意承擔、也願意支持民進黨的提名人全力以赴、團結對外。事隔一天，林岱樺今（14）日在臉書透露其最新喊話內容，相關資訊也隨之曝光。

林岱樺今日在臉書表示，這幾天，她收到了滿滿的訊息， 有的給她鼓勵，有的為她感到不捨， 「大家的每一句叮嚀、每一份支持，岱樺都深刻記在心裡，成為我最溫暖的力量」。

「回首這段路，岱樺心中沒有遺憾」，林岱樺指出，因為這不是她一個人的路，而是高雄鄉親一起走出來的路。 在市場的握手、在廟埕的交流、在每一雙佈滿汗水的雙手中，她看見了高雄對未來的渴望。

最後，林岱樺喊話，初選雖然結束，但責任從未減輕，而她會繼續站在最前線，守護高雄、建設高雄。「我依然是那個大家最信任、隨叫隨到的林岱樺。 未來的每一天，我們繼續作伙拚！」。





