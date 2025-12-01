林岱樺再轟網媒假民調 柯志恩肯定電視台「趨勢」這樣說
民進黨高雄市長提名戰況激烈，陸續有媒體公布民調結果，各陣營各有輸贏。近期1份網媒民調顯示邱議瑩奪冠、林岱樺墊底，林岱樺今（1）日在立院受訪再怒轟是假民調，質疑真實性。而電視台今民調出爐，國民黨立委柯志恩也認為，跟上次網媒民調相比，「這次跟團隊觀察到的趨勢是較為相近」。其他候選人則認為，民調可供參考，還是會繼續打拚。
TVBS民調中心今日公布最新民調顯示，民進黨若派立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，賴以42％小幅領先柯的40％；若派立委許智傑競選，則以35％落後柯的42％；若派立委邱議瑩出戰，同樣以35％落後柯的43％；若由立委林岱樺上陣，則以30％落後柯的40％。目前民進黨爭取出戰高雄市長的潛在人選中，僅賴瑞隆小贏柯志恩。
對此，柯志恩回應，會尊重任何民調，也會參考合理民調。她認為TVBS所公布的民調，相較於前兩天《上報》公布的民調，跟團隊觀察到的趨勢較為相近，且TVBS民調是長期追蹤與調查，可以透過這次民調跟上次民調來對比，提供團隊未來參考。團隊也會根據民調內的細項做調整、加強及跟民眾溝通，希望能贏得更多民眾的認同。
賴瑞隆則感謝所有高雄市民的鼓勵與支持，他表示，任何民調都會納入參考，未來會持續提出更多願景與實際做法，深入基層，讓高雄更好。
許智傑表示，TVBS是知名民調公司但也有機構效應，這些民調都會納入參考。他指出，可以看出一個趨勢是「都坐二望一」，呼籲支持者繼續加緊努力，戰戰兢兢，相信最後會贏得勝利。
邱議瑩回應，她在基層得到非常多反饋，昨天鳳山造勢大會超過5萬鄉親到場打氣。她強調，不管民調如何，會持續奮戰到最後一天，一步一腳印爭取最多市民認同。
值得注意的是，近期《上報》公布的民調顯示，4名參與初選的綠委面對假想對手柯志恩均取得領先。其中，邱議瑩以51.9％領先柯志恩23.7％，賴瑞隆以50.4％領先柯23.1％，許智傑以50％對上柯23.7％，林岱樺以43.3％領先柯19.6％。
針對《上報》民調，林岱樺今天怒轟是假民調，她質疑，任何人到高雄問路人，絕對沒有人相信國民黨在高雄的支持度只有8％，高雄市議會有63席，民進黨25席、國民黨28席，這個民調幾乎把國民黨的市議員當成空氣。
林岱樺強調，誰做這份民調是在傷害民進黨，刻意輕敵、低估競爭對手，會造成選情的嚴重誤判。當被問及是否暗指邱議瑩刻意買民調時，林岱樺回應，她不針對個人跟團體，但這份民調是在傷害民進黨，會造成選情的嚴重誤判。她以科學角度分析，國民黨不可能只有8％支持度，不管再怎樣低谷，也有2至3成的支持度，認為這個民調已經破功，就是假民調。
對於T台民調，林岱樺則回應，每一場選戰，都是一場嚴苛的考驗，所以她會再三提醒，刻意貶低競爭對手的民調，就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨。
