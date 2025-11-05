林岱樺再轟雄檢"封口令" 重申不會脫黨參選
政治中心／綜合報導
民進黨高雄市長初選競爭激烈，林岱樺今天再上廣播，控訴雄檢下封口令，並感謝林佳龍支持，對於外界揣測，他如果初選沒過，會不會轉投民眾黨？林岱樺說參加初選都要寫切結書，不會脫黨參選，怎麼會有這個問題？
民進黨立委林岱樺上廣播，再對雄檢下封口令開砲
立委（民）林岱樺：「連北檢都不敢，對柯文哲主席下封口令了，雄檢居然要求對我林岱樺下封口令，法院的公開審理其實就是剛好，把檢調的暗黑角落曝光。」
高雄初選競爭激烈。（圖／民視新聞）
林岱樺控訴司法，正國會掌門人林佳龍也送暖。
外交部長林佳龍：「政治不能離開人性，善意的批評或可能是惡意的抹黑，對面臨到這樣的壓力處境的同志們，給他們加油。」
立委（民）林岱樺：「他對我的支持我無庸置疑，因為他這位老大哥，因為我們曾經也在立法院做過同事，也是有過那樣的革命感情。」
立委（民）許智傑：「正國會的立場跟態度，我們都予以尊重。」
林岱樺po支持者照，卻被發現是挺民眾黨網紅。（圖／民視新聞）
黨內同志尊重，不過上個週末林岱樺在岡山舉辦大造勢時，po出一張正妹支持者照片，卻被發現這位網紅是民眾黨籍，就被聯想到如果林岱樺初選失利，會不會脫黨以民眾黨身分參選
立委（民）林岱樺：「已經過度了啦，已經想像太多了，領表的時候，其實我就必須簽切結了，我不可以違反任何的黨紀，不能脫黨願賭服輸。」
立委（民）賴瑞隆：「初選結束後，他也會接受初選的結果團結一致，那我們相信，這也是林岱樺委員的心聲。」
賴瑞隆喊團結！但民進黨高雄市長初選激烈，現在看來，林岱樺成竟了最大變數。
