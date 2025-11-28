林岱樺判決前綠廉政會不處分 徐國勇喊尊重：連黨主席都不會干涉

民進黨秘書長徐國勇。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨廉政會日前決議，有關詐領助理費的案子，未來在法院判決有罪前不會處分。涉入助理費案的民進黨立委林岱樺參與高雄市長初選，未來事件進展備受關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（28）日表示，民進黨尊重廉政會決定，連黨主席都不會去干涉。他強調，民進黨中央對於高雄市選舉的立場就是要「贏」。

徐國勇今下午赴高雄與黨公職座談，有媒體詢問，萬一到時候林岱樺出線，但判決有罪的話，民進黨該如何處理？

廣告 廣告

徐國勇回應，廉政會是獨立的機關，所以在處理事情的時候，連黨主席都不會去干涉，也不能給予任何指導；此外，有關假設性的問題，現在不方便、也不適當去回答，廉政會的決定民進黨都尊重。

徐國勇指出，縣市長初選在黨中央的處理下，一定是公平、公開、公正，來處理民調的問題。他說，兄弟登山各自努力，民進黨一定會在高雄繼續執政，他還是一個字，民進黨中央對於高雄市選舉的立場就是要「贏」。

至於目前還有協調的空間嗎？徐國勇則說，現在按照既有規定去處理，如果有人要退出，就是其自由意願，不退出就是全部初選。他舉例，在彰化四個人都不退，因此還是有參考式民調作為提名的參考；不過，高雄是初選區、彰化是徵召區，所以一樣是民調，意義是不一樣的。

談及民調是否會排藍？徐國勇表示，民進黨會有民調說明會，所有候選人對於民調的過程都可以提出質疑，讓大家全部釋疑。他再次強調，公平、公開、公正，是他處理事情的原則。

媒體追問，民調細節還沒有確定？徐國勇回應，等到要開始做民調之前，所有的候選人會出席民調說明會，若沒有時間出席，可以找代表來參加。他說，民調進行時也都有觀察員，可以觀察相關民調進行的狀態。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民眾黨批迫害中配 賴清德：沒必要修《國籍法》、討論都是多餘

林岱樺高雄市長初選在即 民進黨廉政會2決議：助理費案法院判決前不處分