林岱樺力挺孩子母親 真正感動人心的是「守護孩子的決心」

▲面對風波展現溫柔韌性，林岱樺：母親的勇氣最讓人動容。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對外界關注的賴瑞隆相關事件，立法委員林岱樺今（8）日回應表示，孩子母親在整起事情中展現出追求事實真相的態度，不亢不卑、溫和堅定，並以寬恕與同理心面對外界衝擊，令人深受感動。

林岱樺指出，真正觸動人心的力量，從來不是政治操作、權力大小或社會階級，而是父母為了保護孩子所展現的毅力與決心。她強調，每位家長面對孩子遭遇時的本能反應，是社會理解此事件的核心，也值得社會更多尊重與關照。

她呼籲外界以平和態度看待此案，讓事件回到家庭關懷與兒少保護的本質，避免過度政治化，才能真正讓孩子獲得最必要的支持與安全感。（圖╱立委林岱樺國會辦公室提供）