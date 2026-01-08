林岱樺力挺營養午餐免費 拋三大教育加碼投資藍圖

針對高雄市長陳其邁宣布推動「公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、立法委員林岱樺8日表態全力支持，並進一步提出教育投資加碼構想。她強調，若未來由她擔任市長，將在既有政策基礎上擴大投入，讓高雄的孩子不僅吃得安心，也能長得更健康、學得更有競爭力。

↑圖說：林岱樺表態挺午餐免費政策，再加碼三大教育投資。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

林岱樺指出，營養午餐免費不只是福利政策，更是將照顧落實在孩子每天生活中的重要關鍵，有助於減輕家庭負擔、穩定學習支持。不過她也直言，教育投資不能止於「是否免費」，而應回到孩子實際需求，持續提升品質與內容。她形容，「孩子的餐桌，就是城市的未來；今天願意為孩子多做一點，明天高雄就多贏一點。」

廣告 廣告

在支持午餐免費之外，林岱樺也提出三大教育加碼方向，主軸從營養、健康到國際競爭力全面布局。她主張讓孩子「天天有牛乳」，將補鈣與健康支持制度化、日常化；同時推動幼兒體適能補助，將運動與健康習慣向下扎根，協助幼兒園與家庭有資源、有方法；並以「班班有外師、城鄉無差距」為目標，縮短偏鄉與市區在語言學習上的落差，強化孩子的國際力。

↑圖說：林岱樺支持高雄午餐免費政策，並在既有政策基礎上再加碼。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

林岱樺強調，教育政策能否長久，關鍵不只在預算多寡，更在治理與落實，必須讓第一線學校能順利執行、家長看得到成效、孩子真正受益。她也以一句話回應外界關注：「免費是起點，品質是底線，孩子有感才是終點。」

她最後表示，未來將持續以「把資源投在孩子身上」為核心思維，讓高雄教育從基本照顧走向實質競爭力，培育更健康、更公平、也更具國際視野的下一代。

更多品觀點報導

華泰名品城嘉義店動土，1期預計2028年開幕

舊嘉義市公所修復將完工 即日起啟動委外招商拚活化

