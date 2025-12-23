林岱樺力推「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫 打造高雄國際新地標

政治中心／洪正達報導

民進黨高雄市長參選人林岱樺23日發表「一纜二塔三黃金」計畫。（圖／翻攝畫面）

高雄市長參選人林岱樺今（23）日舉行政策記者會，正式提出「一纜二塔三黃金」港灣發展計畫，以世界唯一的跨港纜車結合雙塔地標與旗津黃金海岸建設，打造高雄邁向國際的嶄新城市門戶。一纜從市區的棧二庫，雙塔分別市區與旗津設置，三黃金則是串聯駁二、旗津、高雄港三區的經濟帶。林岱樺強調，這不只是一項建設工程，而是一套結合觀光、產業、就業與城市治理的長期發展藍圖。

記者會選在福華飯店舉行，並邀請多位國際學生共同參與，透過跨文化對話，呈現高雄如何從港口城市走向世界舞台。林岱樺表示，高雄擁有得天獨厚的港灣條件，但長期缺乏「一眼就能被世界記住的地標」，「一纜二塔三黃金」正是要補上這塊關鍵拼圖。

廣告 廣告

林岱樺指出，全球許多城市都有代表性的地標，如巴黎的艾菲爾鐵塔，不僅是建築，更是帶動觀光與城市經濟的引擎。高雄若完成世界唯一的跨港纜車結合雙塔地標，將成為亞洲極少數、全球獨一無二的港灣觀光城市，具備高度國際辨識度。

她說明，計畫內容包含：• 一纜：橫跨高雄港的跨港纜車系統。• 二塔：象徵高雄新天際線的世界級雙塔地標，並用纜車連接。• 三黃金：在旗津海水浴場、海岸公園、風車公園設置三個觀海塔，分別引進繩索滑板車、海上長堤、有纜車進入的博物館等特色景點，可以串聯駁二、旗津、與港灣周邊的黃金觀光廊帶；未來不僅可從空中飽覽港灣景觀，也能帶動旗津過夜經濟、藝文與海洋觀光全面升級。

林岱樺進一步指出，依據國際觀光經驗與觀光署統計，國際旅客平均停留約7晚、每日消費約183美元。只要「一纜二塔三黃金」能吸引到巴黎國際觀光客量的6.5%，也就是約每年230萬名國際旅客，即可為高雄帶來約900億元觀光產值。

在國內觀光方面，目前駁二與旗津年人次約1,300萬，只要增加30%，即可再創造約100億元觀光效益。合計下來，每年可望為高雄帶來上千億元的觀光與相關產業產值。

林岱樺強調，觀光是城市最具乘數效果的產業。依國際估算，每1,000萬元觀光產值可創造8至10個工作機會，換算下來，「一纜二塔三黃金」計畫可望為高雄創造10萬至15萬個就業機會，涵蓋觀光、服務、文化創意與相關產業。

她表示，這正是高雄當前最迫切需要的方向──「不是只有大型投資進來，而是讓年輕人有工作、薪水能提升，願意在高雄生活與成家。」

林岱樺最後指出，巴黎用了百年時間，讓一座鐵塔成為世界的象徵；高雄有機會在關鍵時刻，完成一項「寫進城市歷史」的建設。「只要方向對、決心夠，高雄完全有條件站上亞洲一線港灣觀光城市。」

她強調，自己已經準備好，將以穩健治理與長期眼光，完成這項具世代意義的城市計畫，邀請市民一起支持，讓高雄真正走向世界。

更多三立新聞網報導

回到生涯起點！鳳山造勢7萬人力挺 許智傑：我是大家的全民市長

北捷慘案害4死！許智傑造勢收斂氣氛…感慨發聲：要更注重品德教育

回到政治生涯起點！民進黨立委許智傑「走自己的路」鳳山造勢爭取出線

解決市民十項生活問題！林岱樺提出AI新政：相信我們可以做到、做好

