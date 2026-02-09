林岱樺助理費案開庭 通法寺住持哽咽控檢方「毀佛滅寺謗僧」

通法寺住持釋煌智(俗名洪正威)今天出庭哽咽指控，檢方將基金會慈善活動汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向，是在「毀佛、滅寺、謗僧」！(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，高雄地檢署依背信、公益侵占等罪起訴通法寺住持釋煌智(俗名洪正威)，高雄地方法院今天上午召開準備庭，釋煌智當庭哽咽指控檢方將基金會慈善活動汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向，抹滅他人格，是在「毀佛、滅寺、謗僧」，懇求法院主持公道。

庭後委任律師郝燮戈並自爆，去年9月通法寺遭第三度搜索，今年1月28日承辦檢察官黃昭翰甚至「暗訪」該寺，批評這已是不當接觸、動機不明，呼籲檢方應回歸法庭攻防，不要做不當偵查；雄檢則反駁，承辦檢察官是基督徒，根本沒去通法寺，指是無端指控。

釋煌智被控以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會以弘揚佛法、慈善為主，實則下設林岱樺參選高雄市長競選團隊，成員薪資由基金會支出，形同輔選團隊，因成立宗旨與實際工作內容無關，被檢方依背信、公益侵占等罪起訴。

釋煌智否認檢方指控，指稱這段期間遭抹黑抹黃，請求法官給他5分鐘說明，法官在庭訊結束前，讓釋煌智一吐心聲，他哽咽表示，此案檢方對他濫權羈押，1月28日下午承辦檢察官並獨自前往通法寺，未出示證件、表明檢察官身分詢問志工寺內活動等細節，令他和志工深感恐懼、恐慌。

他控訴，全案用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向，抹滅他人格，是在「毀佛、滅寺、謗僧」，懇求法院主持公道，法官則提醒釋煌智發言應保持理性，勿情緒用語，盼回歸正常法律程序處理。

釋煌智委任律師郝燮戈今天自爆，今年1月28日承辦檢察官黃昭翰「暗訪」通法寺，批評這已是不當接觸、動機不明，呼籲檢方應回歸法庭攻防，不要做不當偵查，雄檢反駁為無端指控。(記者蘇福男攝)

