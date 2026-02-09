林岱樺助理費案開庭 釋煌智稱檢察官私下辦案 雄檢：絕無此事 27

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被控涉及民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1473萬餘元案，俗名洪正威的通法寺住持釋煌智，今（9）日到高雄地院出庭，他在庭中指控檢方毀佛、謗僧、滅寺，並稱檢方將案件卷宗洩漏給特定媒體，對其「抹黑、抹黃」進行人格毀滅，還在案件起訴後仍「場外辦案」，喬裝成一般民眾潛入寺廟蒐證；雄檢對釋煌智的指控則澄清表示「絕無此事」。

雄檢新聞稿指出，有關今日媒體報導，洪姓被告陳稱「承辦檢察官未出示證件即私下進入 寺廟，接觸志工與員工，造成寺內人員驚嚇，動機不明」乙節，本署澄 清，絕無此事。

廣告 廣告

釋煌智開庭時否認涉犯偽造文書、背信及公益侵占。他表示，基金會成立時，其他3位董監事提供證件與印章，他都有解釋用途是為了成立基金會，只因當時並不像正式會議，才讓成員不知道所舉辦的是董監事會議。成立基金會後，也向3人告知並追加確認，沒有偽造文書的問題。

同時，釋煌智說，基金會支付的27位員工薪資，全是來自於信徒對他個人的供養捐獻，並非基金會對外募集的公款。由於「林三郎覺教基金會」新成立，運作方向還在調整，且尚未對員工進行完整的訓練，才導致內部資訊產生落差，進而讓檢方錯誤認定違背宗旨運作。

釋煌智強調，基金會成立後進行了包含資助營養午餐、警局關懷活動等多項社會公益活動，檢方卻刻意忽視其公益貢獻，僅抓著與林岱樺相關的政治活動不放，根本是選擇性辦案。

釋煌智接著說，檢方一開始就採誘導式政治性辦案，又將案件卷宗洩漏給特定媒體，對其「抹黑、抹黃」進行人格毀滅。釋煌智的辯護律師指稱，甚至在案件起訴移審法院後，檢方卻仍以另案偵查為由持續對同一案件進行調查、搜索，還疑似在今年1月底，曾未表明身分也未出示證件，以普通民眾名義進入通法寺詢問法會細節。

公訴檢察官隨即反擊，強調並無辯護人所稱的不當蒐證情節，亦未曾提供被告所說資料予媒體，若辯護人有相關質疑，應在訴訟程序中提出具體事證。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

縱火刺青店燒死老闆夫婦 凶徒無期徒刑定讞

人數到齊、程序合法裁判才有效 陳宏達批憲法法庭豪賭司法公信力

【文章轉載請註明出處】