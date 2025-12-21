南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

21日是冬至，爭取民進黨高雄市長初選的立委林岱樺上午特別前往鳳山天公廟參拜，對於北捷發生隨機攻擊事件，造成無辜民眾死傷，她向神明祈求台灣平安，同時也提出暖冬三願，「婦女有依靠、青年有出路、老人會安心」等政見，爭取選民認同。





林岱樺參拜鳳山天公廟 提出「暖冬三願」政見

立委林岱樺（中）21日上午特別前往鳳山天公廟參拜，對於北捷發生隨機攻擊事件，造成無辜民眾死傷，她向神明祈求台灣平安。（圖／民視新聞）

冬至吃湯圓，立委林岱樺很應景的，發送免費湯圓給民眾。爭取民進黨高雄市長初選提名的林岱樺，冬至這天來到鳳山天公廟參拜，因為有感於北捷發生的隨機攻擊事件，造成無辜民眾死傷，特別來為台灣祈福，「北部在捷運當中發生不幸的事情，也希望我們人心安定，林岱樺今天特別選在這個最吉祥的日子回來，給我們的天公祖講，我們的天公祖可以保佑我們臺灣平安。」

林岱樺也在天公的面前發願，提出「婦女有依靠、青年有出路、老人會安心」的暖冬三願，照顧高雄市民，「我們的婦女尤其她在這個有時候需要上班，或者是夜班，或者是臨時有事，希望有臨時托育，以及婦女在復職回到職場有更多的資源，最重要的是霸凌零容忍，能夠讓社會也更有在安全網的建構當中。」

林岱樺參拜鳳山天公廟 提出「暖冬三願」政見

立委林岱樺提出暖冬三願，「婦女有依靠、青年有出路、老人會安心」等政見，爭取選民認同。（圖／民視新聞）

林岱樺說，從北捷攻擊事件，可以看到青少年心理狀態的重要性，強調若她當選高雄市長，會來建構社會安全網，在6大行政區設置共6個青少年多功能活動中心。老人能安心方面，讓每一名65歲以上長者都配戴健康偵測錶，與高雄市九家市立和大型醫院連連，全力支援，照顧長者，讓老有所終。













原文出處：林岱樺參拜鳳山天公廟 提出「暖冬三願」政見

