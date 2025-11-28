林岱樺可初選 徐國勇：尊重廉政會

民進黨祕書長徐國勇28日南下高雄市議會民進黨團例行巡訪，針對黨內初選問題強調，一切以公平、公正、公開態度辦理。（洪浩軒攝）

民進黨祕書長徐國勇28日南下高雄市議會民進黨團例行巡訪，有意角逐高雄市長的立委林岱樺（見圖）特別出席會議。（洪浩軒攝）

民進黨祕書長徐國勇28日南下高雄舉行地方例行巡訪，針對廉政會決議立委林岱樺涉貪案「先初選再處分」引發各界疑慮表示，一切尊重廉政會的決議；林岱樺則強調，很高興廉政會無罪推論，她對自己的清白有自信；綠營其他3位初選對手均表示尊重廉政會的決議。有意代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩則不願對此事多作回應。

民進黨廉政會日前決議，林岱樺涉詐領助理費案將待一審判決後才會有相關處分，外界質疑廉政會的決議等同讓林岱樺繼續參加初選，但萬一最終結果由林岱樺出線獲得黨內提名，而後續司法判決有罪的話，黨內將如何處理？擔心廉政會此預決議會影響初選結果及流程。

徐國勇昨受訪回應，廉政會是獨立機關，處理任何事件，連黨主席都無權干涉，也不能給予任何指導，所以他尊重廉政會的決議。此外，有關假設性的問題，現在不便回答，也無法回答。

徐國勇強調，民進黨辦理地方首長初選一定是公平、公正、公開處理民調相關問題，未來也將舉辦民調說明會，所有參與初選的候選人有任何疑問，都可以在說明會中提出質疑。此外，實施民調的過程中，也會有觀察員深入了解民調的執行狀況，大家就是按照既有的規定辦理初選流程，有意角逐的人選就是「兄弟爬山、各自努力」，相信民進黨一定可以在高雄延續執政。

林岱樺昨日特別前往高雄市議會民進黨團辦公室出席黨內巡訪會議，對於廉政會最新決議表示，廉政會已經做出明確的決議，在一審判決之前不會有處分，這代表體認到她完全配合廉政會的調查，且等同以法院層級的態度來面對此事。她強調，很高興廉政會做出無罪推論的決定，她相信證據會說話，也對自己的清白非常有自信。

另外3位同樣欲爭取民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆昨異口同聲表示「尊重」。許智傑說，目前案件已進入司法程序，就交由法院審理，並尊重廉政會所做出的決議；邱議瑩表示，她一切尊重司法程序與廉政會；賴瑞隆也說，他尊重廉政會的決議。柯志恩昨被問及此事時，則不願多作回應。