林岱樺同案被告通法寺住持淚灑法庭 反擊檢方政治辦案「毀佛、謗僧、滅寺」

立委林岱樺的同案被告釋煌智（右）與律師郝燮戈出席準備程序庭。讀者提供

民進黨立委林岱樺被控詐領千萬助理費案，高雄地方法院今（9日）召開準備程序庭，原本看似單純的法律攻防，卻因該案關鍵被告通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）激動陳述，演變成一場法律與佛法的正面對決。釋煌智在庭上不但全盤否認控罪，數度哽咽，怒控檢方在辦案過程中「抹黑、抹黃」，甚至以政治力介入宗教，行徑簡直是在「毀佛、謗僧、滅寺」。

檢方調查，釋煌智涉嫌以林岱樺父親之名成立「林三郎覺教基金會」，對外聲稱弘揚佛法與慈善，私下卻疑似將基金會當作林岱樺的市長競選總部。檢方指控，該基金會內部分設秘書處、文宣部、行程組等組織，並支應27名員工、共計591萬餘元的薪資，實則是在為林岱樺輔選，依背信、公益侵占等罪嫌起訴釋煌智。

廣告 廣告

釋煌智在庭上大呼冤枉，強調27名員工領取的薪水，全部來自「信徒供養金」而非社會大眾的善款，因此不存在侵吞公款的問題。他更感嘆，基金會成立初衷是為發放物資、贊助學生營養午餐，卻因自己忙於照顧病重的父親，在員工教育訓練上出現疏失，才被檢方抓住把柄，將慈善活動污名化。

釋煌智情緒一度失控，他指控檢方為了達到「未審先判」的目的，刻意將偵查中的資料，甚至是帶有曖昧色彩的訊息外洩給特定媒體「帶風向」。他聲淚俱下地反問「若捨棄政治立場，本案還剩下什麼？」他認為檢方在延押庭上以「影響市長選舉」為由續押他，顯見是政治辦案，嚴重妨害司法公正。

律師揭：承辦檢脫法偵查 假冒信徒暗訪通法寺

釋煌智更援引佛經典籍，直指檢方的行為如同「出佛身血」，在宗教界眼中是極重的惡業。這種「佛法回擊司法」的罕見場面，讓現場旁聽人士面面相覷，連法官陳川傑都忍不住提醒他保持理性，避免情緒性用語。

除了法庭上的言詞交鋒，釋煌智的委任律師郝燮戈更在庭後爆出驚人內幕。郝律師指出，承辦檢察官黃昭翰疑似在案件移審後，於今年1月28日下午私自前往通法寺。據稱，該檢察官並未出示證件，而是偽裝成一般信徒，向寺方志工打探春節法會、點燈費用等細節，甚至掃描寺內的QR Code。律師痛批檢方這種「暗訪」行為是脫法偵查，顯示出檢方對自家的起訴案件毫無信心。

面對律師的指控，高雄地檢署強硬反擊，直指這是「無端指控」。雄檢更語出驚人地表示，承辦檢察官是基督徒，平時根本沒有燒香拜拜的習慣，更不可能去通法寺暗訪。



回到原文

更多鏡報報導

「騙處女膜會再長回來！」17歲少年硬上 女友媽氣炸貼照公審還拿高球桿毒打

台南6個月大男嬰顱骨骨折、腦萎縮 釀神經永久受損！毒父竟鬼扯「自己從椅子掉下來」

清泉崗貪瀆案／揭密4軍士官淪「綠能蟑螂」 貪婪酒池肉林始末

幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光