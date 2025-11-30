林岱樺喊出「長女持家」 千名姐妹相挺成立「女力後援會」

林岱樺在高雄舉辦女力造勢活動，正式成立「女力後援會」，展現女性支持林岱樺的團結氣勢。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺，今(30)日在高雄舉辦女力造勢活動，號召千名以上女性創業家、職業婦女、持家顧家的姐妹女性支持者前來參與，現場也正式成立「女力後援會」，展現女性支持林岱樺的團結氣勢。

林岱樺表示，這場女力座談會，是她系列活動非常重要、別具意義的一場，她表示十分感謝姊妹伴的支持，她以「長女持家」的心情，將提出未來高雄女性的「三大守護圈」，從司法人權、創業與就業支持，到安全城市建構三個面向，全方位照顧高雄女性，讓每一位姐妹在城市中都能被看見、被支持、被保障。

今日活動現場湧入破千名女性支持者，從高雄各區前來，展現基層強勁的女力動能，林岱樺也將在千名姐妹的見證下正式成立女力後援會，象徵高雄女性集結出聲，宣示要以堅定溫柔力量迎接改革的高雄。

現場湧入破千名女性支持者，展現基層強勁的女力動能。 圖：林岱樺辦公室/提供