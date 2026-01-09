林岱樺喊話活化三民商圈 讓人潮回流拚經濟

立委林岱樺到三民區行車掃街，跟大家面對面拜票、也聽大家最真實的心聲。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺九日表示，市場、商圈要活，不是靠「熱鬧一天」。真正能讓生意回來、讓人潮回來的關鍵，是把城市的「人流」變成「消費流」。

林岱樺認為，要用大眾運輸與場站的便利，把人安全、順暢地導進街區；把走路的空間做得舒服好走，大家才願意停下來買、停下來逛。

林岱樺到三民區行車掃街，跟大家面對面拜票、也聽大家最真實的心聲。她說，她對「經濟與商圈」的關注不是選舉才開始。過去在立法院，她推動把公共安全制度做起來（例如消防專業制度法制化），也參與支持中小企業制度工具的推進。

她更一直強調，補助與政策要看得到效果、要回到店家與攤商的收入與體感，因為市場攤商、商圈店家，就是高雄經濟的毛細血管。

林岱樺指出，若她擔任高雄市長，會利用這套方法，用來活化三民區的商圈。具體做法就是：先把市場周邊的雨天積水與步行安全做到底盤；再把三鳳中街的停車、卸貨與行人動線一次治理；最後讓長明／後驛／河堤用三年轉型做出主題與固定檔期。

林岱樺表示，她要讓商圈不是熱鬧一天，而是天天有生意。如果有想改善的路段、想解決的痛點，跟她說，她會把它做成「有期限、有驗收」的市政計畫。讓我們一起努力，讓高雄可以更好！