林岱樺喊遭網軍攻擊！綠委坦言「不能全歸為網軍」：不要被分化

外交部長林佳龍與「正國會」黨公職力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更稱她「不貪不取」引起綠營支持者抨擊，而林岱樺發出聲明，稱出現超過一千則重複留言與惡意抹黑，顯示有人試圖以網軍手段扭曲民意。立委邱議瑩今（31）日表示，不知有無網軍一事，而自己曾被網路霸凌，不會這樣對黨內同志；立委賴瑞隆也表示，有網軍也有網友關心，全部歸到網軍並不公平，呼籲黨內不要遭到分化。

林岱樺聲明稱，短時間內出現超過一千則重複性留言與惡意抹黑，時間點與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，帳號來源集中且發文時間一致，疑似同一家公關公司操作水軍發動攻擊。林岱樺指出，顯示有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。林岱樺也呼籲支持者「拒絕網軍假訊息，支持真實民意！」她並感謝許多網友留言「支持正國會推薦」「拒絕假帳號攻擊」。但聲明一出也引發網友炸鍋，認為自己無故被說成網軍。

邱議瑩上午受訪指出，她不知道有沒有網軍這件事，也不知是不是針對林岱樺，而自己過去就被網路霸凌，她不會這樣對待黨內同志。邱議瑩表示，林岱樺11月1日會舉辦造勢活動，「我們很早之前就已經安排同一天，但我第一時間就說往後延」，他也表示，自己會從旗山、美濃開始，兄弟登山各自努力。

賴瑞隆受訪表示，台灣這段時間承受側翼、網軍攻擊，但還是要根據事實狀況來看，他指出，有很多人關心高雄，這部分有網軍也有網友的關心。他也表示，有一批力量希望民進黨不團結，希望不要因此傷了和氣，大選成功才是人民的期待。他也指出，不能全都歸為網軍，歸到網軍並不公平，呼籲不要因此被分化。 賴瑞隆也表示，尊重林佳龍的判斷，黨內面臨初選有壓力，他也再次呼籲黨內團結對外，2026能勝選、守住高雄。

