林岱樺喊「大改革高雄」！主張三大護國產業、五大區域亮點

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，11月1日晚間在高雄岡山區辦造勢晚會，涉入助理費風波的她，上台演講時嗆檢調惡質，她情緒激動、淚流滿面，但仍盡力穩住情緒，把政見講完才下台；林岱樺說，高雄有山有海、有農漁業也有高科技，因此她主張「三大護國產業」結合「五大區域亮點」，成為未來高雄的發展主軸。

林岱樺指出，三大護國產業包括北高雄科技廊帶、西邊海洋產業，國艦國造和無人機帶來軍工產業，進而帶動傳統產業提升。

若三大護國產業串聯五大區域亮點，也就是東邊發展休閒遊憩，市民賺大錢；西邊擁抱海洋，成為觀光與能源新門戶；南邊建設運籌物流中心，帶動全球貨運能量；北邊聚焦科技走廊，成為創新引擎；中間則打造經貿核心，成為台灣新經濟中心。

林岱樺表示，高雄市有9家市立醫院，也是高雄市民健康的靠山，若她當選市長，65歲以上長輩，每人贈送1個智慧健康手錶顧健康，穿戴健康手錶，心跳、血壓、血氧數字24小時連接到市立醫院電腦，若出現異常數值，或發生意外跌倒，健康手錶會立刻發現，發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，就能通知救護車即刻救援。

