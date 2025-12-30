林岱樺喊「AI好生活」：找車位X照顧長輩 一支手機就搞定！

▲從通勤到健康照護，林岱樺提出AI好生活政策。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】市長初選參選人、立法委員林岱樺今（30日）以「AI好生活」作為政策亮點，於YouTube官方頻道發布政策短片，並強調高雄要做的是「用得到、驗收得到」的智慧城市，讓大家真切感覺到省時間、少焦慮、生活更安全、政府更有效率。

林岱樺指出，「AI好生活」是從民生痛點下手：上班通勤不再靠運氣，透過即時資訊與數據找出塞車點，改善號誌與瓶頸路口；出門找車位不用繞圈，系統即時顯示空位與最短路徑；路面坑洞與破損加速處理，縮短修補時間，降低摔車風險。林岱樺也提出「智慧健康手錶＋市立醫院」構想，可即時提醒與通報異常狀況、爭取黃金救援時間，讓照顧變成24小時的安心。

林岱樺也提出：無人機偏鄉送藥、智慧客服一問就辦、AI協助農民找人力與農機「只租不買」、農產用聊天機器人與電商工具更好賣、垃圾車與公車電動化提升空品等等，每一項都要有KPI與時程，以供市民朋友檢驗。

林岱樺表示，AI也要用在「看不見但最有感」的地方：例如申辦補助、報修路燈、長照諮詢，一支手機就能完成。她也說，高雄更要成為創新與就業的產地；未來將結合大專校院、園區與在地中小企業，培育AI人才、導入智慧製造與服務。林岱樺表示，她已爭取中央在高雄規劃AI算力相關設施與產業鏈整合，而未來如果有機會，她會把科技回到生活現場，打造高雄成為「AI好生活」的智慧城市。

市長初選參選人林岱樺以「AI好生活」作為政策亮點，於YouTube官方頻道發布政策短。連結： https://youtu.be/8VNUl7UnGOs?si=8IEQFtMIhMrYpDY。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）