林岱樺嗆對手花錢做民調：帶風向要適可而止

綠委林岱樺30日舉辦造勢會。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長提名戰況激烈，近期有媒體公布高雄市長最新對比式民調，綠委邱議瑩以51.9％支持度微幅領先其他3位參選人。對此，林岱樺說：「舊政客要覺悟，舊政治、做假民調，政客樂此不疲，人民早就厭倦」，她也說：「低估對手就犯了戰略上致命的錯誤，要做民調帶風向也應該要適可而止」

林岱樺於30日舉辦女力造勢，被問及關於媒體公布高雄市長選戰最新民調，林岱樺表示：「接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢」，她說：「民心向背，從岡山到旗山，人民要的是衝破派系，人民作主，這已經是無法擋的趨勢，舊政客要覺悟，舊政治、做假民調，政客樂此不疲，人民早就厭倦。」

廣告 廣告

林岱樺說：「如果要做民調當造勢工具，我也尊重，但低估對手就犯了戰略上致命的錯誤，要做民調帶風向也應該要適可而止。」

她提到，從這份民調國民黨政黨支持度僅有8％，但高雄市議會民進黨占25席、國民黨28席，全部當作空氣，以高雄地方政治史來看，國民黨再怎麼谷底都有近3成支持率，所以這種用民調來當作造勢工具，她認為還是不要低估高雄市民智慧。

【看原文連結】