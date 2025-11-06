林岱樺嘆司法迫害「自比柯文哲」！陳智菡曝2人最大差別：她沒經歷這件事

藍綠白積極備戰2026大選，民進黨立委林岱樺在身陷涉貪風波的同時，仍堅定表達參選高雄市長的意願，主打「司法迫害」掀起熱議，不少選民便好奇，如果同樣是「司法迫害」，那林岱樺與民眾黨前主席柯文哲的情況是否類似？差異又在哪？而民眾黨立法院黨團主任陳智菡則坦言，兩人最大的差別在於，林岱樺「根本沒有被羈押過」。

陳智菡在《阿姐反抗軍》節目中接受黃光芹訪問，直言林岱樺在經歷涉貪風波後，支持度仍高居第二、僅次於立委賴瑞隆，其實是相當不簡單的一件事。陳智菡透露，自己有看1日晚間岡山造勢的活動，發現林岱樺並沒有被所謂的司法牌、人格抹殺的方式影響，反而讓她找到一條出路。

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照，柯承惠攝）

談到林岱樺堅定對抗「司法迫害」，陳智菡認為，過去一年多以來，民眾黨聲援柯文哲的方式跟經歷，或許給了她（林岱樺）靈感跟勇氣，因為在造勢當晚林岱樺表現出來的悲憤，其實是很動人的。

「民進黨的司法打壓之術已經搞了一年」，陳智菡表示，在已經有柯文哲這樣一個前例的情況下，總統賴清德是否能再藉由司法牌，達到想要的（除掉林岱樺）的效果，其實很難說，因為從近期的變化看起來，民眾對賴清德的信任度、支持度都遠不及他去（2024）年剛上任的時候。

不過陳智菡也指出，林岱樺在演說期間強調「雄檢都不敢這樣對柯文哲」不太適合，畢竟與柯文哲之間最大的差別是，林岱樺沒被羈押過，也沒有經歷過北檢「抄家式」的全面搜索，更別說被人格抹黑的時長、嚴禁公開喊話、被限制等情況；陳智菡強調，不用特別去比誰比較慘，「因為都很慘」，單純認為林岱樺拿柯文哲類比不太適合，但仍希望對方可以獲得公平初選的機會。

