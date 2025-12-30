林岱樺回應初選質疑：超越黨派支持是勝選最佳證明

▲黨內擔心民眾灌票？林岱樺：這正證明我最有勝選能力！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長參選人林岱樺今（30日）對近期黨內對初選民調的質疑做出回應。對於有候選人擔心「不分黨派的民眾會灌票給林岱樺」，林岱樺直言，這恰恰證明了他能夠獲得超越黨派、超越族群的廣泛支持，是最具勝選能力的市長候選人。

林岱樺表示：「這也正說明我一直強調的『市民作主、超越派系』理念，正是贏得市民高度認同的原因。」他呼籲市民朋友，持續堅定信心，支持最有勝選實力的候選人林岱樺，共同實現高雄市民的期待與願景。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）