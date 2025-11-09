林岱樺學韓國瑜「三山」造勢？落後民調傳出 媒體人爆玄機

民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍努力爭取參選高雄市長的提名，1日她舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林岱樺多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道。但根據一份流傳的賭盤民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，引發網友討論。資深媒體人董智森認為，林岱樺的造勢模式是學前高雄市長韓國瑜，韓國瑜「三山」大造勢就是這樣。而之後有人傳出民調，則在強調林岱樺造勢後民調更低 ，他質疑，是在藉此引導選民林岱樺不行了。

董智森9日在中天《週末大爆卦》節目中表示，為什麼要在林岱樺造勢以後，做出這個民調？因為林岱樺這場岡山造勢太成功了，她造勢的地點就是岡山，岡山不是她的大本營。林岱樺的爸爸林三郎當過8年的鳳山市長，鳳山是他一個非常大的一個票倉。

董智森接著表示，林岱樺因為這次司法案件，等於被檢調大量批露很多跟案情無關的東西。他質疑，雄檢疑介入選舉，太明顯了，就跟打柯文哲的那種手法如出一轍。

董智森認為，民進黨廉政會3次不把林岱樺做掉，廉政會裡面各派系的人都有，所以大家不做一致決，所以乾脆讓她去選，反正司法再用下去的話，林岱樺的民調也不可能第一，所以要讓她輸得心服口服。林岱樺曾對外說，如果黨內初選民調輸的話，她不會選。

董智森認為，林岱樺最大的靠山是天公伯，老百姓會同情，一個女子被封殺成這樣，她的派系的朋友要來幫忙，都要被打，變成她自己一個人。所以她的最大靠山是天公伯，代表很多同情弱勢民眾的心聲，這是林岱樺的強項，這個控訴很強，所以民調就趕快出來了。

董智森認為，林岱樺接下來的一場造勢，人會更多，絕對比岡山多，因為高雄很多市民被感動，台灣人再怎麼講，會同情弱者，所以林岱樺會持續在鳳山、旗山造勢，震撼的場面，大家都可以看到。這模式就是學韓國瑜，韓國瑜「三山」大造勢就是這樣，都是大爆滿。至於林岱樺造勢以後，有人傳出民調，這是在強調她造勢完民調更低 ，就是在做這個表述。但他認為，造勢後民調更低，並不可能。因此他質疑，是在藉此引導選民，林岱樺不行了，票投下去就會浪費。

董智森也質疑，因為林岱樺在岡山造勢成功，讓其他人害怕，新潮流想把自己的票整合，比較高的輾壓林岱樺，這就是這次民調出來的目的。

