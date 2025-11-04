林岱樺封口令遭法院駁回 民進黨稱「不當影響」民調有黨紀處分
民進黨立委林岱樺日前在高雄岡山區舉辦大型造勢活動，積極爭取2026年高雄市長提名。然而，因為涉及貪污助理費的起訴，她遭到高雄地檢署提出「全面禁止」其在集會、社交媒體及媒體上發表意見的請求，形同下達封口令。該請求隨後被高雄地方法院以違反無罪推定原則及可能逾越比例限制的理由駁回。
林岱樺在得知法院駁回後表示，這顯示出法院對她清白的重視，同時也在檢視高雄檢方的起訴品質。她強調，連北檢都不敢對其他候選人下達封口令，卻對她如此偏執。高雄檢方則回應，林岱樺對於請求的解釋存在片面性，並有扭曲原意的嫌疑。
在造勢活動中，林岱樺吸引了超過三萬名支持者，展現出強大的基層動員能力。她對於外界傳言可能脫黨參選的指控，強調只要黨內提供公平的競爭環境，她就會全力以赴參加初選，並有信心能夠勝出。
此外，林岱樺在活動中提到收到的民調電話，遭批評為公開誤導選民。民進黨發言人吳崢表示，是否違規將由選舉對策委員會認定，並強調若有人在初選中試圖不當影響結果，將會受到黨紀處分。
