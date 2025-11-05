林岱樺岡山造勢哽咽落淚 游盈隆：聰明之舉黨已知道

爭取民進黨2026高雄市長提名的立委林岱樺，1日前進岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，主辦單位宣稱湧入3萬人。林岱樺在活動中多次落淚，哽咽喊出「拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道」。台灣民意基金會董事長游盈隆5日直言，林岱樺此舉是聰明之舉，民進黨也已經知道了。

民進黨立委林岱樺。（資料照／中天新聞）

游盈隆5日中午在網路節目中分析，林岱樺已經豁出去，把想講的話講出來。他表示，林岱樺的出現非常讓人驚訝，因為過去8個月幾乎消失在公眾眼前，她把8個月的委屈、苦楚全部訴諸群眾，這是聰明之舉，因為只能夠從人民得到公道。

廣告 廣告

游盈隆形容，林岱樺那天真的是「驚天一哭」，喊出「天公伯啊」，好像是孟姜女哭倒萬里長城那樣的態勢，此舉會打動人心。他也提到，林岱樺在地經營部分，在選區足足25年，地方扎根之深，講話也非常直率、帶南部調性。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／游盈隆臉書）

針對林岱樺的黨內處境，游盈隆指出，民進黨內的廉政會也沒有對林岱樺做出處分，也沒有下結論，基本意思就是「我們黨知道了」，所以林沒有被黨祭出黨紀，她可以繼續選舉、去打初選。

游盈隆推估林岱樺若在鳳山造勢，至少人超過5萬人。（圖／中天新聞）

游盈隆續指，岡山還不是林岱樺的大本營，鳳山才是，是從她父親時代延續，鳳山至少還能有超過5萬人的場面。他也推測，如果林最後一旦被提名，民進黨就是全面挺，「不然要挺國民黨柯志恩嗎？沒有意義，是不可能的事情」。

延伸閱讀

力挺林岱樺挨批？ 林佳龍：政治不能離開人性

雄檢欲下封口令 林岱樺：違反言論自由與無罪推定兩原則

林岱樺爭初選喊願賭服輸 謝寒冰：她的支持者未必願意